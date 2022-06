Game of Thrones: Ο Τζον Σνόου επιστρέφει 

Σε μια κίνηση έκπληξη, ανακοινώθηκε ότι ο Κιτ Χάρινγκτον έχει υπογράψει για μια σειρά που θα είναι συνέχεια της υπερπαραγωγής του στούντιο HBO

Απογοητευμένοι (από τους τελευταίους κύκλους του Game of Thrones) θαυμαστές του Τζον Σνόου αναθαρρήστε, γιατί φαίνεται ότι σύντομα θα επιστρέψετε στον τόσο σκοτεινό όσο και θαυμαστό κόσμο του Westeros!



Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες αυτή τη στιγμή σχετικά με το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια σειρά με τον Τζον Σνόου σε μια συνέχεια του Game of Thrones, αν και πρόκειται για μια συναρπαστική προοπτική. Η προσοχή για αυτό το franchise είχε φαινομενικά επικεντρωθεί αποκλειστικά στην επερχόμενη σειρά prequel, House of the Dragon, η οποία μας ταξιδεύει περίπου 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα της σειράς Game of Thrones.



Υπενθυμίζεται ότι μετά τα γεγονότα στο Kings Landing (spoiler alert - ο ήρωας μας σκότωσε την Ντενέρις Ταργκάριαν/ Εμίλια Κλαρκ) ο Σνόου αποφάσισε να επιστρέψει βόρεια του Τείχους με μια ομάδα Wildlings. Για μια νέα σειρά Τζον Σνόου, αυτό θα ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης.

Ο Τζον Σνόου δεν πεθαίνει ποτέ, και σίγουρα δεν τον αποτελείωσε ούτε η ίδια η σειρά GoT...



Πηγή: skai.gr