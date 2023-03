Gabriel Leone: Αυτός θα υποδυθεί τον Άιρτον Σένα στη νέα σειρά για τη ζωή του

Το Netflix αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός Γκαμπριέλ Λεόνε θα υποδυθεί τον ρόλο του Βραζιλιάνου θρύλου των αγώνων Άιρτον Σένα σε μια επερχόμενη σειρά για τη ζωή του.

H streaming υπηρεσία είχε ανακοινώσει τη μίνι σειρά για τον Σένα το 2020 και τώρα επιβεβαίωσε την επιλογή του ηθοποιού για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Gabriel Leone will play Ayrton Senna in Senna, a six-episode series based on the life of Ayrton Senna, the world-famous Formula 1 icon.



(📷 Raquel Espírito Santo / Netflix) pic.twitter.com/pVKPYyCk7p