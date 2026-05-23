Ο Φιλ Κόλινς αναφέρθηκε εκ νέου στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι έχει υποβληθεί σε πέντε χειρουργεία στο γόνατο και ότι έχει εμφανίσει νεφρικές επιπλοκές, τις οποίες αποδίδει σε παλαιότερη κατανάλωση αλκοόλ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC Breakfast, ωστόσο, ο διάσημος μουσικός δήλωσε ότι σήμερα είναι «πιο υγιής από όσο υπήρξε εδώ και αρκετό καιρό», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής σε ζωντανές εμφανίσεις, χωρίς όμως να είναι σε θέση να συμμετάσχει στην τελετή του Rock and Roll Hall of Fame τον προσεχή Νοέμβριο.

Ο Κόλινς, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους καλλιτέχνες της τάξης του 2026 του Hall of Fame, εξήγησε ότι δεν είναι ακόμη σε κατάσταση που να του επιτρέπει να εμφανιστεί στη σκηνή, σημειώνοντας πως μια τέτοια διαδικασία απαιτεί πλήρη ετοιμότητα και πρόβες. «Προτίμησα να μην το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η φωνή του θα επηρεαζόταν αν δεν είχε προετοιμαστεί επαρκώς.

Παρά τα προβλήματα υγείας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στο μέλλον στις ζωντανές εμφανίσεις, λέγοντας ότι εξακολουθεί να σκέφτεται τη μουσική και να γράφει ιδέες και στίχους.

Ο ίδιος έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων νευρολογική βλάβη στη σπονδυλική στήλη και δυσκολία βάδισης μετά από χειρουργική επέμβαση, καθώς και για τη μάχη του με το αλκοόλ, δηλώνοντας ότι έχει συμπληρώσει δύο χρόνια νηφαλιότητας.

Πηγή: skai.gr

