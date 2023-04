Füde Dinner Experience: Τρώτε και πίνετε μόνο αν αφήσετε τα ρούχα σας… στην πόρτα – Θα το δοκιμάζατε;

Το Füde Dinner Experience διοργανώνεται από την καλλιτέχνιδα και μοντέλο Charlie Ann Max. Με 88 δολάρια και αφού η Max εγκρίνει πρώτα τις αιτήσεις, οι καλεσμένοι συγκεντρώνονται για να απολαύσουν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα: «έναν απελευθερωτικό χώρο που γιορτάζει τον πιο αγνό εαυτό μας, μέσα από τη φυτική μαγειρική, την τέχνη, το γυμνό και την αυτο-αγάπη».

Για να το θέσουμε αλλιώς: πρόκειται για ένα γυμνό χορτοφαγικό δείπνο. Η Max άρχισε να πειραματίζεται με γυμνές εκδηλώσεις το 2020. Τα δείπνα ήταν αρχικά μόνο με προσκλήσεις, αλλά στη συνέχεια έδωσε πρόσβαση και σε ανθρώπους που είχαν ακούσει γι' αυτά μέσω Instagram ή από στόμα σε στόμα. Κάθε δείπνο που διοργάνωνε ήταν sold out.

Το Füde Dinner Experience έχει γίνει πλέον τάση σε όλο τον κόσμο και δεκάδες εστιατόρια, ομάδες και σελίδες έχουν ξεφυτρώσει στο Instagram και προσφέρουν την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μία ακόμη εμπειρία. Μόνο στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν το «Dinner Party», το «Dinner With Friends», μια σελίδα στο Instagram που διοργανώνει δείπνα «για να γνωρίσετε νέους και παλιούς φίλους!» και το «Friend of a Friend Collective», δείπνα για τέσσερα έως οκτώ μέλη του κάθε φορά.

«Η έλξη του γυμνού δείπνου είναι διαφορετική και για διαφορετικούς ανθρώπους», δήλωσε η Max στους «New York Times». «Κάποιοι θέλουν να νιώσουν πιο συνδεδεμένοι με το σώμα τους, ενώ άλλοι θέλουν να κάνουν νέους φίλους.

Στο δείπνο νωρίτερα τον Μάρτιο, οι καλεσμένοι γδύθηκαν αμέσως μόλις έφτασαν. Δεν υπήρχε καμαρίνι, παρά μόνο ένα ράφι και κρεμάστρες σε μια άκρη. Η κεντρική τραπεζαρία ήταν ζεστά φωτισμένη και σκεπασμένη με σεντόνια από μετάξι σε χρώμα κρεμ. Η Max είπε ότι κάνει τις εκδηλώσεις της να μοιάζουν με αναγεννησιακούς πίνακες επειδή «είναι πολύ ρομαντικό». Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονταν από 20 έως 50 ετών.

Η Rosalina Villanueva, 41 ετών, δήλωσε ότι ήθελε να επανασυνδεθεί με το σώμα της, το οποίο άλλαξε μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού πέρυσι.

Η Catherine Fraccaroli, 21 ετών, είχε γδυθεί με ευλάβεια, αλλά κράτησε τις λευκές κάλτσες της γιατί έτσι ένιωθε πιο άνετα. Ήλπιζε ότι το δείπνο θα τη βοηθούσε να έχει μεγαλύτερη κοινωνική αυτοπεποίθηση. «Σίγουρα μερικές φορές είμαι ντροπαλή, οπότε κάτι τέτοιο με ωθεί πραγματικά να ανοιχτώ», είπε.

Οι εκδηλώσεις της Füde δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε γυναίκες, αλλά για να μπορέσουν να συμμετάσχουν άνδρες, χρειάζονται προηγούμενοι συμμετέχοντες να εγγυηθούν γι' αυτούς. Όλοι οι υποψήφιοι καλεσμένοι πρέπει να συμπληρώσουν μια φόρμα που να εξηγεί γιατί ενδιαφέρονται. Το έντυπο ρωτά, επίσης, για τυχόν διατροφικούς περιορισμούς και για το αν ο υποψήφιος έχει εμπλακεί σε οποιοδήποτε περιστατικό, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ακατάλληλο ή ασεβές κατά τη διάρκεια μιας γυμνής ή ημίγυμνης εκδήλωσης.

Η Max άνοιξε τον λογαριασμό Füde στο Instagram το 2020 ως έναν τρόπο να συνδυάσει τις δύο μεγάλες της αγάπες: τη μαγειρική και το γυμνό. Αλλά στην πραγματικότητα ξεκίνησε το 2014, όταν η ίδια και οι συγκάτοικοί της στο Μπρούκλιν αποφάσισαν να γδυθούν και να αράξουν στο διαμέρισμά τους. Είχε μεγαλώσει χορεύοντας και η σχέση της με το σώμα της ήταν πάντα εξαιρετική.

Άρχισε να πειραματίζεται περισσότερο με το γυμνό: να πηγαίνει γυμνόστηθη σε ορισμένα μπαρ, να κάνει πάρτι και να υποδέχεται τους καλεσμένους γυμνή. Τώρα, λέει, είναι γυμνή όποτε αυτό είναι εφικτό.

Private Dinner Party: Clothing Not Allowed

The Füde Dinner Experience gathers those who want to meet, eat and drink — only after leaving their clothes at the door.

(COURTESY OF NEW YORK TIME'S) pic.twitter.com/kGn3Rr7e1o