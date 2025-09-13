Οι νίκες στους Αγώνες Ασφαλείας έχουν, μέχρι στιγμής μοιραστεί, ανάμεσα σε Μπλε και Πορτοκαλί. Ο τρίτος Αγώνας Ασφαλείας έρχεται απόψε, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στο νέο επεισόδιο του EXATHLON, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Είναι ο Αγώνας που θα καθορίσει το φύλο της αποχώρησης. Αν επικρατήσουν οι Πορτοκαλί, τότε η Μπλε ομάδα θα στείλει στη Μάχη Παραμονής τρεις γυναίκες της. Αν κυριαρχήσουν οι Μπλε, τότε τρεις άντρες της Πορτοκαλί ομάδας θα κληθούν σε μονομαχία.

Την ώρα του Αγωνίσματος η ένταση χτυπάει κόκκινο με τον Τάκη Καραγκούνια να πρωταγωνιστεί. Οι αντιδράσεις, αυτή τη φορά, δεν περιορίζονται στην Μπλε ομάδα, αφού και οι συναθλητές του τον επικρίνουν…

Όταν ο Αγώνας Ασφαλείας ολοκληρωθεί μία ομάδα θα ξέρει με βεβαιότητα πως θα χάσει έναν αθλητή ή μία αθλήτριά της. Σε ποια ομάδα θα παιχτεί η Μάχη Παραμονής και ποιος/ποια θα ολοκληρώσει την πορεία του στο Exathlon;

Πηγή: skai.gr

