Η απαίτηση να αποκλειστεί το Ισραήλ από την Eurovision λόγω του πολέμου στη Γάζα (όπως έγινε και με τη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας) ξεκίνησε δειλά δειλά πέρσι και φέτος πήρε την μορφή επίσημης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τις χώρες τις EBU να είναι διχασμένες και τις κυβερνήσεις να κάνουν οργισμένες δηλώσεις για το θέμα.

Αρκετές χώρες έχουν απειλήσει να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό του 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας, της Ολλανδίας και της Ισλανδίας.

Η απόφαση της Ισπανίας είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή είναι ένας από τους «πέντε μεγάλους» χορηγούς της Eurovision. Οι άλλοι είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί στη γενική συνέλευση της EBU τον Δεκέμβριο και ως τότε οι Ισραηλινοί eurofans θα κάθονται σε ανάμενα κάρβουνα.

Αν μεγαλώσατε σε μια χώρα που δε συμμετέχει στη Eurovision (δύσκολο), ίσως αναρωτιέστε γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία και γιατί οι Ισραηλινοί ενδιαφέρονται τόσο πολύ να συμμετάσχουν στον μουσικό διαγωνισμό, παρά την εμφανέστατη δυσαρέσκεια απέναντι στη χώρα τους.

Η σύντομη απάντηση είναι ότι οι Ισραηλινοί τείνουν να έχουν μια αδυναμία στην Eurovision επειδή ήταν ο πρώτος μεγάλος διεθνής διαγωνισμός, οποιουδήποτε είδους, στον οποίο το Ισραήλ διέπρεψε και στον οποίο συνεχίζει να διαπρέπει.

Μάλιστα, η χώρα ουσιαστικά «κλείνει» όταν ξεκινά η Eurovision, καθώς - ακόμη και όσοι γενικά δεν παρακολουθούν την ποπ μουσική - συντονίζονται για να δουν τον διαγωνισμό.

«Πάρτι παρακολούθησης «διοργανώνονται σε όλη τη χώρα, τόσο σε ιδιωτικές κατοικίες όσο και σε εστιατόρια.

Η Eurovision αποτελεί σημαντικό μέρος της ισραηλινής ζωής και ταυτότητας.

Πολυνίκης από το 1973

Πολύ πριν προβληθούν σε όλο τον κόσμο ισραηλινές τηλεοπτικές σειρές όπως οι Fauda, ​​Tehran και Bad Boy και πριν η Γκαλ Γκαντότ γίνει σούπερ σταρ του Χόλιγουντ, το Ισραήλ έγινε καλλιτεχνικά διάσημο για πρώτη φορά το 1973 - η πρώτη φορά που συμμετείχε στην Eurovision με την Ιλανίτ, η οποία τερμάτισε 4η - τεράστια επιτυχία για τη χώρα.

Το 1978 και το 1979, το Ισραήλ πέτυχε δύο σερί πρωτιές - η πρώτη με τους Ιζχάρ Κοέν και τους Alphabeta και το εμβληματικό "A-Ba-Ni-Bi" και η δεύτερη με τους Γκάλι Ατάρι και τους Milk and Honey με το "Hallelujah".

Το 1981 και 1982 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό και τα επόμενα χρόνια – μέχρι το ιστορικό πλέον 1998 – συνήθως οι συμμετοχές του Ισραήλ ήταν μέσα στην πρώτη 10άδα.

Το 1998, η Dana International (κατά κόσμον Σάρα Κοέν) ανέβηκε σαν αληθινά «Ντίβα» στη σκηνή της Eurovision στο Λονδίνο, σκαρφάλωσε στην κορυφή και έγραψε ιστορία ως η πρώτη τρανς καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στον διαγωνισμό.

Ενώ για δεκαετίες το μεγάλο βραβείο ξέφευγε από το Ισραήλ, οι Ισραηλινοί συνέχισαν να είναι αφοσιωμένοι θαυμαστές της Eurovision. Τελικά, το 2018, η Netta Barzilai έγινε η τέταρτη νικήτρια της Eurovision για το Ισραήλ με το "Toy", έναν «ύμνο αυτοενδυνάμωσης». Ο διαγωνισμός της Eurovision του 2019 διεξήχθη στο Τελ Αβίβ.

Και μετά άρχισαν τα πράγματα να αλλάζουν αλλά οι Ισραηλινοί συμμετείχαν κάθε χρόνο με την ελπίδα άλλης μίας νίκης.

Το 2023 η Χαμάς εξαπέλυσε την πρωτοφανή επίθεση εναντίον του Ισραήλ, που απάντησε με πόλεμο και εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας. Και τα παρατράγουδα άρχισαν στον διαγωνισμό, με επικρίσεις και γιουχαΐσματα των καλλιτεχνών ακόμα και φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έξω από τις Αρένες.

Στις εκκλήσεις για την αποβολή του Ισραήλ το 2024 και το 2025 λόγω του πολέμου, η EBU εξέδωσε επανειλημμένα ανακοινώσεις λέγοντας ότι η Eurovision δεν είναι διαγωνισμός μεταξύ κυβερνήσεων αλλά μεταξύ δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και ότι ο KAN, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, δεν έχει παραβιάσει τους κανόνες του.

Γιαυτό και (κατά πάσα πιθανότατη) το 2026, το Ισραήλ θα συμμετέχει κανονικότατα στον διαγωνισμό.

