Μηταράκης: Εξαρχής είχα πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου. Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νότης Μηταράκης.

Όπως τονίζει ο βουλευτής: «Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου».

Και καταλήγει λέγοντας: «Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του».

Πηγή: skai.gr

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