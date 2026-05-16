Eurovision 2026: Ο Akylas στη μάχη της κορυφής στον μεγάλο τελικό της Βιέννης

Απόψε η Ευρώπη στρέφει το βλέμμα της στη Βιέννη για τον μεγάλο τελικό της Eurovision, με τον Akylas έτοιμο για τη μάχη της κορυφής. Η ελληνική συμμετοχή έχει ήδη καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις και θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

O Akyla με το «Ferto» εμφανίζεται στην 6η θέση του μεγάλου τελικού με την Κύπρο να ακολουθεί στην 21η θέση με την Αντιγόνη και το «Jalla». Οι δύο συμμετοχές της Ελλάδας και της Κύπρου συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον.

Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, είναι αρκετοί φέτος. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η Φινλανδία, η Ιταλία, η Αυστραλία και το Ισραήλ, σε έναν από τους πιο αμφίρροπους τελικούς των τελευταίων ετών.

Η 70ή Eurovision κορυφώνεται απόψε στη Wiener Stadthalle της Αυστρίας. Συνολικά 25 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή και ύστερα από τέσσερις ώρες μουσικής, θεάματος και αγωνίας, η Ευρώπη θα μάθει τον μεγάλο νικητή του 2026.

Η βραδιά ξεκινά με παρουσιαστές τη Βικτόρια Σβαρόφσκι, τον Μίκαελ Οστρόφσκι και την Έμιλι Μπάσβαϊν από το Green Room.

Στον τελικό συμμετέχουν οι δέκα χώρες που προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό, οι δέκα από τον δεύτερο ημιτελικό, οι λεγόμενες Big-4, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία, καθώς και η περσινή νικήτρια Αυστρία.

Τον σχολιασμό της βραδιάς έχουν αναλάβει η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Τι ισχύει με την ψηφοφορία

Σημαντικές αλλαγές ισχύουν φέτος στο σύστημα του televoting, καθώς οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων.

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει:

τηλεφωνικά

μέσω SMS

και μέσω της πλατφόρμας esc.vote

Κάθε χρήστης έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων, χωρίς όμως να μπορεί να ψηφίσει τη χώρα του.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Γερμανία: Sarah Engels – Fire Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice Αλβανία: Alis – Nân Ελλάδα: Akylas – Ferto Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse Σερβία: LAVINA – Kraj Mene Μάλτα: AIDAN – Bella Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS Βουλγαρία: DARA – Bangaranga Κροατία: LELEK – Andromeda Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei Γαλλία: Monroe – Regarde ! Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova! Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Πολωνία: ALICJA – Pray Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Σουηδία: FELICIA – My System Κύπρος: Antigoni – JALLA Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

