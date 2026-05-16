Eurovision 2026: Ο Akylas στα φαβορί του τελικού

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σήμερα πέφτει η αυλαία για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη, με προγνωστικά να δείχνουν θρίλερ για τον νικητή.

Υψηλά αυστηρά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται, περιλαμβάνοντας "No Bag Policy" και έλεγχο τύπου αεροδρομίου στους χώρους της αρένας και του Eurovision Village.

Περισσότεροι από 70.000 επισκέπτες από όλη την Ευρώπη παραβρέθηκαν στη Βιέννη, παρά τις κακές καιρικές συνθήκες και μια διαδήλωση στο κέντρο της πόλης κατά της συμμετοχής του Ισραήλ.

Μεγάλο μέρος του κέντρου της Βιέννης παραμένει κλειστό και υπάρχουν αλλαγές στις συγκοινωνίες λόγω της εκδήλωσης.

Πέφτει η αυλαία σήμερα για τη φετινή Eurovision. Θρίλερ για τον νικητή δείχνουν τα προγνωστικά. Διαδήλωση στο κέντρο της πόλης κατά της συμμετοχής του Ισραήλ και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.Ανταπόκριση από τη Βιέννη



Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη η πόλη κινείται ήδη σε ρυθμούς ESC. Αν και ο καιρός τις τελευταίες μέρες δεν έκανε το χατίρι στους επισκέπτες, καθώς υπήρχε αρκετή βροχή και κρύο, οι λάτρεις της Eurovision δεν πτοήθηκαν και την τελευταία εβδομάδα περισσότεροι από 70 χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο βρέθηκαν στη Βιέννη.

Πηγή: Deutsche Welle

Για τον αποψινό τελικό, τα μέτρα ασφαλείας, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες, είναι ιδιαίτερα αυστηρά, καθώς ισχύει «No Bag Policy», ενώ γίνεται και έλεγχος τύπου αεροδρομίου πριν μπει κανείς είτε στην αρένα είτε στο Eurovision Village. Μεγάλο μέρος του κέντρου της Βιέννης θα παραμείνει κλειστό, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και στις συγκοινωνίες.Αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτόΜε ανυπομονησία οι φαν περιμένουν σήμερα να δουν τους καλλιτέχνες επί σκηνής. Απόψε διαγωνίζεται επίσης η Γερμανία με τη Sarah Engels και το «Fire» στη 2η θέση, ενώ η Ελλάδα με τον Akylas και το «Ferto» διαγωνίζεται στην 6η θέση και η Αντιγόνη με την Κύπρο και το «JALLA» στην 21η θέση αντίστοιχα.Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Φινλανδία παραμένει το μεγάλο φαβορί των bookmakers, ενώ πολύ δυναμικά έχει ανέβει και η Αυστραλία μετά την πρόκρισή της στον τελικό με την power ballad «Eclipse». Στα φαβορί παραμένει και η Ελλάδα με τον Akylas και το «Ferto», που σύμφωνα με τα στοιχήματα διεκδικεί θέση στην πρώτη πεντάδα.Η μάχη για τον νικητή θα κριθεί στήθος με στήθος. Τα στοιχήματα αλλάζουν συνεχώς, ενώ σύμφωνα με δημοσκόπηση του κοινού που κυκλοφορεί στα social media από χθες το βράδυ, μετά τις πρόβες του τελικού, η Αυστραλία βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού, με τη Βουλγαρία και τη Φινλανδία να ακολουθούν πολύ κοντά, ενώ στα στοιχήματα έχει ανέβει και η Μολδαβία με το «VIVA MOLDOVA».Σάντσεθ: «Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ. Χθες πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη η διαμαρτυρία με την ονομασία «Song Protest» ως εναλλακτική πολιτιστική εκδήλωση με μουσική, ομιλίες και performances, με στόχο – σύμφωνα με τους συμμετέχοντες – να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την κατάσταση στη Γάζα.Θυμίζουμε ότι φέτος πέντε χώρες μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ: η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία. Μάλιστα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έγραψε χθες σε ανάρτησή του στο Χ: «Φέτος δεν θα βρεθούμε στη Eurovision, αλλά το κάνουμε με τη βεβαιότητα ότι βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Για λόγους συνέπειας, ευθύνης και ανθρωπιάς.»Για σήμερα έχει ανακοινωθεί μεγάλη πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στο κέντρο της Βιέννης με περίπου 3.000 συμμετέχοντες. Μιλώντας στην κρατική αυστριακή τηλεόραση, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η ασφάλεια της Eurovision και το δικαίωμα στη διαδήλωση μπορούν να συνυπάρξουν, υπογραμμίζοντας ότι όσο οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται εντός του νομικού πλαισίου δεν αναμένονται προβλήματα.

