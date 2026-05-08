Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου στις 15.00, αποχαιρετά την πανέμορφη Χίο. Η εκπομπή, μεταξύ άλλων, εστιάζει στα επίκαιρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, αλλά μας ταξιδεύει και στις γειτονιές των προσφύγων από τη Μικρασία. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο φετινός Φεβρουάριος άφησε βαθιά τα σημάδια του στην Κώμη. Σφοδροί άνεμοι και τεράστιοι όγκοι νερού σάρωσαν το παραλιακό μέτωπο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα και σπίτια. Οι επιχειρηματίες της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση - τα φαινόμενα διάβρωσης χρήζουν άμεσης παρέμβασης, καθώς η τουριστική σεζόν κινδυνεύει να «τιναχτεί στον αέρα».

Την ίδια ώρα, το 3ο Γυμνάσιο Χίου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποδομών, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για ακαταλληλότητα του κτιρίου, πτώσεις σοβάδων μέσα στις αίθουσες και καθυστερήσεις στις επισκευές. Η ΕΛΜΕ Χίου, γονείς και η ΑΔΕΔΥ κάνουν λόγο για τραγική κατάσταση και κινδύνους για την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών, ζητώντας άμεσες λύσεις και αποκατάσταση των ζημιών. Η αρχική χρηματοδότηση αφορούσε ποσό ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρών, όμως η μελέτη αναθεωρήθηκε, καθώς κρίθηκαν επιπλέον αναγκαίες παρεμβάσεις με το τελικό ποσό να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μέσα στο κλίμα των προβλημάτων του τώρα, το Βαρβάσι έρχεται να μας ταξιδέψει στο παρελθόν. Δύο συννυφάδες, με ρίζες από το Τσεσμέ της Σμύρνης, κρατούν ζωντανή την ιστορία. Σε μια γειτονιά χτισμένη στα χρόνια του ξεριζωμού, οι αφηγήσεις τους κουβαλούν μια ολόκληρη εποχή. Και όσο εκείνες θυμούνται, τίποτα δεν χάνεται.

Πηγή: skai.gr

