Έρχεται το πρώτο πάρτυ του Happy 104!

Happy Οικοδεσπότες της βραδιάς θα είναι οι παρουσιαστές του Happy 104, Αλέξανδρος Τσουβέλας και Σωτήρης Καλυβάτσης!

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στη Ντισκομπάλα στο κέντρο της Αθήνας, μεταμφιεζόμαστε, χορεύουμε και παρτάρουμε με happy μουσικάρες.

Για να κερδίσετε προσκλήσεις για το μεγάλο αποκριάτικο πάρτυ του Happy 104, στέλνετε μήνυμα στο Happy Viber στο 6979 104 104, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και πόσες προσκλήσεις θέλετε.

Προσοχή: Η είσοδος στο happy party επιτρέπεται μόνο σε… μασκαράδες! Μια χαρά!