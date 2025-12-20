Λαμπερή, πανέμορφη και «τρελή» από χαρά εμφανίστηκε απόψε στο πλατό του The Voice η Ελενα Παπαρίζου, μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της.
«Μία λέξη θα πω τώρα, σιδερένια» της ευχήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης με την αγαπημένη τραγουδίστρια να απαντά ενθουσιασμένη: «Ευχαριστώ πάρα πολύ! Είμαι καλά, είμαι πίσω!».
Η Έλενα Παπαρίζου ευχαρίστησε τον αγαπημένο της φίλο, Κωστή Μαραβέγια, που την «κάλυψε» τις ημέρες τις παρουσίας της, λέγοντας ότι ήταν «λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος» με τον Γιώργο Μαζωνάκη να της απαντά χιουμοριστικά: «Δύσκολη; Καθόλου» (λόγω των δικών του «δυσκολιών» με τις μηνύσεις εναντίον του).
Παράλληλα, η δημοφιλής καλλιτέχνης ευχαρίστησε δημοσίως τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της που την πρόσεχαν και συνεχίζουν να την παρακολουθούν.
«Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα, αλλά είμαι καλά» είπε η Έλενα Παπαρίζου.
