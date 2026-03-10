Η στιγμή της κάλπης γίνεται πεδίο μάχης, συνδέοντας το χθες με το σήμερα μέσα από το αθάνατο ελληνικό ταμπεραμέντο.

«Εκλογές»… ΤΟΤΕ και ΤΩΡΑ, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς, την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 21.00.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, η Έλενα Χαραλαμπούδη και η Βαλέρια Κουρούπη, σε ρόλο έκπληξη, μπαίνουν στο εκλογικό κέντρο και χαρίζουν στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ απίστευτες στιγμές γέλιου.

Από τον Τάκη και τη Σούλα του ’90 που στήνουν παραβάν ανάμεσα σε «πράσινα» ρουσφέτια, στο 2026, όπου η Βαλέρια εισβάλλει ως υποψήφια-ινσπέκτορ γκάτζετ και ο Σπύρος φλερτάρει τη δικαστικό με όρους... πάντελ.

Από τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια, το ψηφιακό χάος και το σεξ στο παραβάν, η κάλπη πάντα καταλήγει στην ίδια λύση: «Βγάλ’ τα όλα άκυρα να πάμε για γιδόσουπα!».

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

