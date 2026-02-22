Λίγες ώρες μας χωρίζουν από το νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, όπου δύο νέοι Survivors θα κάνουν την εμφάνισή τους στις παραλίες του Αγίου Δομίνικου. Πώς θα τους υποδεχτούν οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες;

Στην παραλία των Μπλε, οι εντάσεις, με τον Μιχάλη Σηφάκη στο επίκεντρο, συνεχίζονται. Νέοι ισχυρισμοί μπαίνουν στο κάδρο από την Ιωάννα Δεσύλλα και την Αναστασία Στεργίου. Μία έξτρα μερίδα φαγητού γίνεται αφορμή για νέες συγκρούσεις. Πώς βλέπουν αυτές τις εξελίξεις τα μέλη της Κόκκινης ομάδας;

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας οδηγεί σε μία ακόμα οριακή αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να μάχονται σκληρά για τη νίκη.

Οι νέοι Survivors, που κάνουν την είσοδό τους, φέρνουν νέα δυναμική στις παραλίες. Πόσο θα αλλάξουν οι ισορροπίες μετά από αυτή την είσοδο;

Ας γνωρίσουμε τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο παιχνίδι…

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

