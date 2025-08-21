Dolmadakia in Space: Οι Κρητικές Γιαγιάδες πήγαν Διάστημα, οι δημιουργοί τους μίλησαν στον ΣΚΑΪ

Η ομάδα Καλοκαίρι Στο Νότο επέστρεψε... δριμύτερη, με τη νέα ταινία Dolmadakia in Space να θίγει εμμέσως την επικαιρότητα και να γίνεται viral με πάνω από 1 εκατ. θεάσεις!

Στη μικρού μήκους ταινία, που μπλέκει με ευρηματικό και ευφάνταστο τρόπο την «κουζουλάδα» των Κρητικών με το δημοφιλές franchise του Πολέμου των Άστρων, οι δημοφιλείς γιαγιάδες «ξαναχτυπούν», παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους.

Στη... νόστιμη περιπέτεια, με αντίπαλο ένα γειτονικό χωριό, κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν βέβαια και τα dolmadakia. Spoiler alert, στο τέλος το τιμ των γιαγιάδων (με ντολμαδάκια και φωτόσπαθα) θριαμβεύει!

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τον Βασίλη Κουφόπουλο, ο Γιώργος Μπαλοθιάρης και Γωγώ Βερίγου, η δημιουργική ομάδα πίσω από το Καλοκαίρι Στο Νότο, τόνισαν ότι οι Κρητικές γιαγιάδες δεν είναι μόνο viral περιεχόμενο, αλλά το τελευταίο κομμάτι από την αυθεντικότητα και την αθωότητα της Κρήτης.

Κάθε χρόνο προσπαθούμε να της βάζουμε σε νέες περιπέτειες που έχουν σχέση με την επικαιρότητα, μας ιντριγκάρει αυτό, χωρίς να τους αποδομούμε, γιατί χάνεται όλη η μαγεία εξήγησε το «δίδυμο» των παραγωγών.

