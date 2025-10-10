Το «The Voice of Greece», ο πιο αγαπημένος μουσικός διαγωνισμός παγκοσμίως, μένει πιστό στο ραντεβού του με το τηλεοπτικό κοινό και έρχεται το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με δύο νέα συναρπαστικά επεισόδια Blind Auditions.

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου κάθονται στις κόκκινες καρέκλες και είναι έτοιμοι να υποδεχθούν νέους διαγωνιζόμενους και να πατήσουν το button του «ΣΕ ΘΕΛΩ», διεκδικώντας τις καλύτερες φωνές. Ποιοι από αυτούς θα καταφέρουν να πείσουν τους τέσσερις coaches;

Ανάμεσα στα highlight που θα δούμε στα δύο νέα επεισόδια είναι η εμφάνιση ενός διαγωνιζόμενου, ο οποίος φέρνει την ποντιακή του λύρα επί σκηνής και ξεσηκώνει coaches και κοινό. Ξεχωριστή στιγμή σε αυτό το Blind Audition είναι η στιγμή που η Έλενα Παπαρίζου και ο Γιώργος Καπουτζίδης προχωρούν σε αναπαράσταση της αξέχαστης χορογραφίας του «My Number One».

Ακόμα, ένας διαγωνιζόμενος με τη λαϊκή μεστή φωνή του ανεβαίνει στη σκηνή και συγκινεί τους coaches, οι οποίοι προχωρούν σε ισχυρή διεκδίκηση. Ανάλογα πράττουν και για άλλες εξαιρετικές φωνές, μέχρι που μία από αυτές γίνεται αιτία να μπει ανάμεσα σε δύο φίλους coaches.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους και πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους, δίνοντας τη δική του θετική ενέργεια και διάθεση.

Ετοιμαστείτε για ερμηνείες που ξεσηκώνουν και άλλες που συγκινούν, καθώς και την πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης σε τρελά κέφια!

Δείτε το trailer:

