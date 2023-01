Πώς διαλέγει έργα τέχνης ένας διάσημος συλλέκτης – Το κριτήριο του "Oh my God!"

Μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές στον κόσμο - η οποία περιλαμβάνει από Ελληνορωμαϊκά γλυπτά μέχρι Γερμανικά και Αυστριακά έργα τέχνης του 20ού αιώνα - ανήκει στον συλλέκτη Ronald S. Lauder.

Μόνο λίγοι εκλεκτοί και τυχεροί μπορούν να θαυμάσουν έστω λίγους από τους αναρίθμητους θησαυρούς της συλλογής του Lauder.

Όμως τώρα, για πρώτη φορά , το σπίτι μαζί με την αχανή συλλογή έργων τέχνης του διάσημου συλλέκτη, ανοίγει στο ευρύ κοινό - έστω και... πλατωνικά.

Η Neue Galerie New York·έχει αναπαραστήσει μέσω μίας εγκατάστασης την κατοικία και την συλλογή του Lauder, φυσικά με την έγκρισή του.

Magnificence at the top of the stairs…



The Neue Galerie is open today with regular hours!



NOW ON VIEW

“The Ronald S. Lauder Collection”



Plan your visit at https://t.co/x41T85Ghjm ✨



________

Installation view of “The Ronald S. Lauder Collection” at Neue Galerie New York. pic.twitter.com/zPu3SxdvLM