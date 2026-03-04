BTS: Συνεργάστηκαν με τους Diplo, Kevin Parker, Flume για το νέο τους άλμπουμ

Οι BTS δημοσίευσαν τη λίστα τραγουδιών του επερχόμενου άλμπουμ τους «ARIRANG» και μερικά μεγάλα ονόματα περιλαμβάνονται στους συντελεστές της παραγωγής.

Πριν από δύο μήνες, τα είδωλα της K-pop ανακοίνωσαν την επιστροφή τους, αποκαλύπτοντας σχέδια για ένα νέο άλμπουμ και παγκόσμια περιοδεία. Το «ARIRANG» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου και θα είναι το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος από το «Be» του 2020 και η πρώτη τους κυκλοφορία από το ανθολογικό LP τους «Proof» το 2022.

Το συγκρότημα κοινοποίησε τη λίστα τραγουδιών αποκαλύπτοντας ότι συνεργάστηκαν με τους Diplo, Kevin Parker, JPEGMAFIA, Mike WiLL Made-It, Ryan Tedder, Flume και El Guincho.

Από τα μέλη των BTS, ο RM αναφέρεται σε κάθε τραγούδι εκτός από το έκτο, «No. 29», ενώ οι Suga και J-hope έχουν συνεισφέρει σχεδόν σε όλα, ο Jungkook εργάστηκε σε τέσσερα και οι Jimin και V συνέβαλαν στα «They Don't Know "Bout Us" και «Into The Sun» και στα «2.0» και «Into The Sun» αντίστοιχα.

O Αμερικανός DJ και μουσικός παραγωγός επιβεβαίωσε ότι συνεργάστηκε για το άλμπουμ και δήλωσε στο TMZ τον περασμένο μήνα ότι θα «σοκάρει τον κόσμο». «Δουλεύω εδώ και τρεις δεκαετίες και νιώθω τυχερός που συνδέομαι με ένα τέτοιο συγκρότημα και με εμπιστεύονται και κάνουμε φοβερή μουσική... ειλικρινά, θα σοκάρει τον κόσμο. Το πιο τρελό άλμπουμ όλων των εποχών» ανέφερε.

Την επόμενη μέρα από την κυκλοφορία του άλμπουμ, το συγκρότημα θα δώσει την πρώτη του συναυλία μετά από τρία χρόνια. Η συναυλία, στην πλατεία Gwanghwamun στη Σεούλ, θα μεταδοθεί αποκλειστικά ζωντανά στο Netflix. Στη συνέχεια, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «BTS: The Return», που θα κάνει πρεμιέρα στην υπηρεσία streaming στις 27 Μαρτίου.

