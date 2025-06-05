Λογαριασμός
Κρατερός Κατσούλης: Έκανε κάτι που είχε χρόνια να κάνει και μας θύμισε τις παλιές, καλές μέρες των ΚούΚου

Τη θέση των δημοσιογράφων που απεργούσαν πήρε στο πάνελ ο ηθοποιός επιστρέφοντας έστω και για λίγο στην πρωινή ζώνη θυμίζοντάς τις παλιές  εποχές των ΚούΚου

Κατσούλης

Τον πιο έμπειρο γκεστ είχε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Ηappy Day στη θέση του Δημήτρη Παπανώτα που απουσίαζε - όπως και η Τίνα Μεσσαροπούλου- λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων.

Τη θέση του πήρε ο Κρατερός Κατσούλης που επέστρεψε έστω και για λίγο στην πρωινή ζώνη θυμίζοντάς μας τις παλιές καλές εποχές των ΚούΚου.

Ο ηθοποιός έδειξε πόσο ετοιμοπόλεμος είναι για πρωινή εκπομπή παρότι μετά τη θητεία του σε αυτήν του Star με την τότε σύζυγό του, Κατερίνα Καραβάτου, δήλωνε με κάθε τρόπο ότι δεν θέλει να ξανακάνει πρωινό.

«Δεν είπα ποτέ ότι δεν θέλω να κάνω πρωινό. Ήμουν πολύ σαφής ότι δεν θα ξανακάνω πρωινό ζωντανό την ώρα που το έκανα. Είπα ότι εάν είναι να κάνω καθημερινό πρωινό πρέπει να τελειώνω την ώρα που τελειώνετε εσείς. Πάντα με ενδιαφέρουν οι καλές συνεργασίες. Το θέμα ήταν να μην στερηθώ τη δυνατότητα να συμμετέχω σε μυθοπλασία. Ή Σαββατοκύριακο που συνήθως δεν έχουμε γυρίσματα» ξεκαθάρισε ο ηθοποιός που τελικά του πάει πολύ το πρωινό!

