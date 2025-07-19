Big Brother: Συγκρούσεις, παράπονα, αποκαλύψεις και ...σκοπιμότητες με φόντο τον μεγάλο τελικό (Βίντεο)

Μετά τη χθεσινή επίσκεψη του Θωμά και της Εύας, ένα ακόμα πρόσωπο πέρασε την πόρτα στο σπίτι του BIG BROTHER, ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος.

Ο Θωμάς μπήκε, είδε τον αδερφό του, Γιώργο Αντωνιάδη και κούρεψε όσους συγκάτοικους το θέλησαν. Η Εύα, κόρη της Θεοφανίας Νικολαΐδη, ήρθε με κεράσματα για όλους και λουλούδια για τις γυναίκες του σπιτιού και στη συνέχεια αποχωρίστηκε, για ακόμα μία φορά, τη μητέρα της.

Αργυρώ Κατσιγαράκη και Nancy Tawby έχουν αρχίσει να έχουν παράπονα η μία από την άλλη. Η Αργυρώ προτιμά τη μοναξιά της και έχει αρχίσει να κρατά αποστάσεις, ενώ μοιράστηκε τα παράπονά της με τον BIG BROTHER. Η Nancy, από την άλλη πλευρά, συζήτησε με τον Γιώργο για το πόσο έχει κουραστεί από την γκρίνια της Αργυρούς.

Ταυτόχρονα ο Νίκος Ζαφειράκης μοιράστηκε με τη Φένια το άγχος που νιώθει για τον βιοπορισμό του.

Η συζήτηση διακόπηκε από την είσοδο της Ζωής Ασουμανάκη στο δωμάτιο, η οποία εμφανίστηκε καχύποπτη απέναντί του θεωρώντας πως ίσως κρύβει μία σκοπιμότητα πίσω από αυτές τις συζητήσεις. Μοιράστηκε τις σκέψεις της αρχικά με τη Φένια και τη Nancy, ενώ όταν μίλησε στον ίδιο, μια νέα σύγκρουση ξέσπασε.

Ο Νίκος φάνηκε να επηρεάζεται πολύ και τον πήρε το παράπονο. Εκεί, για να τον ακούσουν, βρέθηκαν η Φένια και ο Χρήστος Ντεντόπουλος.

Εν τω μεταξύ, ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη ακούστηκε στο σπίτι. Η αποκάλυψη της σύνδεσης της Αργυρούς με το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν μια μεγάλη έκπληξη για τη Ζωή.

Οι συγκάτοικοι φόρεσαν τα καλά τους για να υποδεχτούν έναν νέο επισκέπτη. Ο Γιώργος Λάγιος ήρθε στο σπίτι για να συναντήσει ατομικά τους συγκάτοικους και να μιλήσει μαζί τους, για όλα όσα θέλουν εκείνοι να μοιραστούν...

Πηγή: skai.gr

