Με την κατάθεση του τότε Αστυνομικού Διευθυντή Πειραιά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, σε μια διαδικασία που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από την οικογένεια του 31χρονου αστυνομικού όσο και από τους συναδέλφους του που υπηρετούσαν στη διμοιρία του.

Ο μάρτυρας δέχθηκε σειρά ερωτήσεων από την έδρα σχετικά με τον ρόλο του το βράδυ των επεισοδίων, τις αρμοδιότητές του και τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε.

Κατά την κατάθεσή του ανέφερε ότι, επειδή ο αγώνας διεξαγόταν μία ημέρα μετά την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, υπήρχε προβληματισμός και φόβος για επεισόδια. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο επιχειρησιακός συντονισμός της διμοιρίας δεν ανήκε στον ίδιο, αλλά στη ΓΑΔΑ.

Αναφερόμενος στα άτομα που αποχώρησαν από το γήπεδο, έκανε λόγο για οργανωμένη κίνηση από το πέταλο.

«Είδα μια οργανωμένη κίνηση να βγουν έξω 150-200 άτομα. Όσοι ήταν στο πέταλο βγήκαν. Βγήκαν ως ομάδα. Βγαίνω έξω και βλέπω ότι έτρεχαν. Έφτασαν Παπαδιαμάντη, έχει μια πρασιά εκεί. Τρέχανε, φορούσαν μαύρα, δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε πρόσωπα. Δεν είδα κάποιον να κρατά κοντάρι ή κάτι άλλο. Δεν είμαι αρμόδιος να πω σε μια διμοιρία να βγει έξω. Το κέντρο συντονίζει, όχι εγώ. Δεν ήμουν αρμόδιος να κινητοποιήσω μια διμοιρία», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ουδέποτε του ζητήθηκε από ανώτερο αξιωματικό να αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της διμοιρίας του Γιώργου Λυγγερίδη, η οποία – όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο – δεχόταν οργανωμένη επίθεση.

Η κατάθεσή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο εισαγγελέας έχει ήδη ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος του τότε Αστυνομικού Διευθυντή, μετά από καταθέσεις που τον εμπλέκουν σε υπόθεση φυγάδευσης ατόμων.

Απαντώντας στις σχετικές αιτιάσεις, ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, δηλώνοντας:

«Εγώ είμαι αστυνομικός και ποτέ δεν θα έκανα, δεν υπήρχε περίπτωση. Είχα πει ότι εγώ θα βρω τον θύτη του θανάσιμου τραυματισμού του Γιώργου Λυγγερίδη».

Πηγή: skai.gr

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