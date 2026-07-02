Ελαφόνησος: Έρευνα για ανοιχτό καταπέλτη – Απαγόρευση απόπλου μετά από βλάβη

Σκηνές που προκάλεσαν ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εκτυλίχθηκαν στην πορθμειακή γραμμή Ελαφόνησος - Πούντα Λακωνίας, όταν επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο φέρεται να προσέγγισε το λιμάνι της Ελαφονήσου με τον καταπέλτη σε ανοιχτή θέση, ενώ την ίδια στιγμή άνδρας κολύμπησε προς το σκάφος και επιβιβάστηκε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσδεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου και γνωστοποιήθηκε δύο ημέρες αργότερα, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.



Έρευνα του Λιμενικού μετά από καταγγελία

Η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών ενημερώθηκε κατόπιν καταγγελίας για τους χειρισμούς κατά την προσέγγιση του πλοίου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που εξετάζονται, ο καταπέλτης είχε παραμείνει ανοιχτός ενώ το πλοίο εκτελούσε ελιγμούς, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες τόσο για τους επιβάτες όσο και για το πλήρωμα.

Το γεγονός ότι ένας άνδρας κατάφερε να πλησιάσει κολυμπώντας και να ανέβει εν πλω μέσω του ανοιχτού καταπέλτη ενίσχυσε τον προβληματισμό για τα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης κατά τη διάρκεια των λιμενικών ελιγμών.

Άμεσα στο πλοίο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής και του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων. Η επιθεώρηση εντόπισε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχε αποκατασταθεί προσωρινά από τον μηχανικό του πλοίου ώστε να ολοκληρωθεί το δρομολόγιο. Παρά την αναστάτωση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβατών ή μελών του πληρώματος, ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Με εντολή του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών, ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού απαγορεύτηκε μέχρι να προσκομιστεί από τον αρμόδιο νηογνώμονα το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.

Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ οι αρχές συλλέγουν στοιχεία για να αποτυπωθεί πλήρως η χρονική αλληλουχία των γεγονότων και να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας κατά την προσέγγιση.



Πηγή: skai.gr

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