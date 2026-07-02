Η ομάδα της Citroën Racing Formula E κατευθύνεται στη Σαγκάη για έναν κρίσιμο διπλό αγώνα στο πρωτάθλημα

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E συνεχίζει την ασιατική του περιοδεία αυτό το Σαββατοκύριακο με έναν διπλό αγώνα στην μόνιμη πίστα* της Σαγκάης για τους γύρους 12 και 13 της 12ης σεζόν. Καθώς το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική του φάση, κάθε βαθμός που θα εξασφαλισθεί θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμος στη μάχη της κατάταξης σε όλες τις βαθμολογίες του πρωταθλήματος.

Μετά από έναν ιδιαίτερα γεμάτο συμβάντα αγώνα στη Σάνια της Κίνας, η ομάδα Citroën Racing Formula E κατευθύνεται σε μία από τις ταχύτερες και πιο εμβληματικές μόνιμες πίστες στο ημερολόγιο της Formula E. Με μήκος 3,051 χλμ., η Διεθνής Πίστα της Σαγκάης διατηρεί την ίδια διάταξη που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενες εκδόσεις και παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική πρόκληση σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πίστες δρόμου της Formula E.

Σχεδιασμένη για να φιλοξενήσει κορυφαίες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, η πίστα συνδυάζει μεγάλες ευθείες, ζώνες με έντονο φρενάρισμα και πιο τεχνικά τμήματα, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες για προσπεράσεις. Η διάταξή της τοποθετεί τη διαχείριση και την ανάκτηση ενέργειας στην καρδιά της απόδοσης, καθιστώντας τη Σαγκάη έναν από τους πιο στρατηγικά απαιτητικούς χώρους της σεζόν.

Το Σαββατοκύριακο θα περιλαμβάνει επίσης δύο ξεχωριστές μορφές αγώνων. Ο αγώνας του Σαββάτου θα περιλαμβάνει το Pit Boost, μια υποχρεωτική στάση 30 δευτερολέπτων στα pit που επιτρέπει στους οδηγούς να επαναφορτίσουν έως και το 10% της μπαταρίας, σε συνδυασμό με μια μόνο λειτουργία Attack Mode έξι λεπτών, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο στρατηγικής πολυπλοκότητας.

Ο αγώνας της Κυριακής θα επιστρέψει στην παραδοσιακή μορφή της Formula E, με την τυπική στρατηγική Attack Mode να απαιτεί από τις ομάδες να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους και στους δύο αγώνες.

Οι καιρικές συνθήκες θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία και τις δύο ημέρες του αγώνα, ενώ η πιθανότητα βροχής θα μπορούσε να προσθέσει ένα ακόμη απρόβλεπτο στοιχείο σε ένα πρωτάθλημα όπου οι διαφορές παραμένουν απίστευτα μικρές.

Αφού επέδειξε ενθαρρυντικό ρυθμό στον προηγούμενο γύρο χωρίς να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της στο τελικό αποτέλεσμα, η ομάδα Citroën Racing Formula E κατευθύνεται στη Σαγκάη με στόχο να συνεχίσει την πρόοδό της και να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους δύο αγώνες.

Δηλώσεις:

Cyril Blais, επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Η Σαγκάη σηματοδοτεί ένα σημαντικό σημείο στο πρωτάθλημα και τον πρώτο διπλό αγώνα αυτού του ασιατικού τμήματος της σεζόν. Είναι μια μόνιμη πίστα και προσφέρει μια διαφορετική πρόκληση από τη Σάνια, επομένως θα εργαστούμε σκληρά για να προσαρμοστούμε και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση στα χαρακτηριστικά αυτής της πίστας. Με δύο αγώνες σε μια πίστα που ενθαρρύνει τις προσπεράσεις και τους αγώνες στρατηγικής, θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η ομάδα έχει εργαστεί σκληρά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα από τότε που διεξήχθη το E-Prix στη Σάνια, για να αναλύσει τα δεδομένα από εκείνον τον αγώνα και να προετοιμαστεί για τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Η έμφαση τώρα δίνεται στην συνεπή μας εμφάνιση στον διπλό αγώνα, αξιοποιώντας παράλληλα κάθε ευκαιρία που μας είναι διαθέσιμη.»

Nick Cassidy, οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Η Σαγκάη είναι μια πίστα που γνωρίζουμε καλά και στην οποία έχω σημειώσει επιτυχίες στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης μιας θέσης στο βάθρο. Είναι μια πίστα που μπορεί να προσφέρει συναρπαστικούς αγώνες και να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μετά τη Σάνια, ο στόχος είναι να αξιοποιήσουμε τα θετικά που δείξαμε και να τα μετατρέψουμε σε βαθμούς. Με δύο αγώνες μπροστά μας, υπάρχει μια καλή ευκαιρία να εξασφαλίσουμε σημαντικούς βαθμούς και να συνεχίσουμε να προχωράμε.»

Jean-Éric Vergne οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Η Σαγκάη θα είναι μια πολύ διαφορετική πρόκληση σε σύγκριση με τη Σάνια. Είναι μια πίστα που γνωρίζουμε καλά και με έναν διπλό αγώνα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε σημαντικούς βαθμούς. Έδειξα καλό ρυθμό εκεί την περασμένη σεζόν και η ομάδα έχει δουλέψει σκληρά από την Σάνια, συμπεριλαμβανομένης πολλής προετοιμασίας στον προσομοιωτή. Ο στόχος τώρα είναι να μεγιστοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που μας είναι διαθέσιμη και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την απόδοσή μας.»

* «Μόνιμη πίστα» είναι αυτή που δεν αλλάζει ή δεν μετατρέπεται και παραμένει στην ίδια χάραξη από την κατασκευή της. Αντίθετα οι «πίστες δρόμου» που διοργανώνονται αγώνες E-Prix της Formula E, είναι πίστες που διαμορφώνονται σε δρόμους πόλεων για τις ανάγκες αγώνων και έχουν προσωρινή χρήση.

Πηγή: skai.gr

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