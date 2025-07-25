Big Brother: 3 επισκέπτες αναστατώνουν το σπίτι! Δείτε το trailer

Η μητέρα της Ζωής Ασουμανάκη και η σύντροφος του Νίκου Ζαφειράκη γέμισαν χαρά εχθές το σπίτι του BIG BROTHER. Τρεις επισκέπτες έρχονται στο νέο επεισόδιο απόψε, Παρασκευή 25 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ για να δουν τους δικούς τους ανθρώπους από κοντά!

Η πόρτα του Captain’s Room ανοίγει και στο σπίτι μπαίνει η σύζυγος του Χρήστου Ντεντόπουλου, Μαρία. Το ζευγάρι αγκαλιάζεται και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Οι δυο τους έχουν να συζητήσουν πολλά και το βασικότερο, τα νέα των παιδιών τους.



Δείτε το trailer:

Ο πατέρας του Γιώργου Αντωνιάδη, Λάζαρος, έρχεται και πιάνει τους συγκάτοικους στον ύπνο! Το πιο γλυκό ξύπνημα περιμένει τον Γιώργο, που είναι το πρώτο πρόσωπο που βλέπει όταν ανοίγει τα μάτια του. Πατέρας και γιος κάθονται έξω, για να τα πούνε.

Μία κουμπαριά έχει κλείσει μέσα στο σπίτι. Η Ζωή θα παντρέψει τη Φένια. Της θέτει όμως έναν απαράβατο όρο, στο γάμο θα πρέπει να είναι καλεσμένος και ο Χρήστος Ντεντόπουλος. Πώς θα αντιδράσει η Φένια στον όρο της; Ποια είναι η άποψη του Χρήστου για αυτό;

Ο τρίτος επισκέπτης του σπιτιού είναι ο πατέρας της Θεοφανίας Νικολαΐδη, Παναγιώτης. Η παρουσία του γεμίζει χαρά τη Θεοφανία και η συζήτηση που ανοίγει μέσα στο σπίτι είναι πολύ ενδιαφέρουσα.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του BIG BROTHER την Κυριακή (27.07) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

