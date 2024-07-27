Tην επιτυχία της πρωτότοκης κόρης τους να περάσει στη Νομική Θεσσαλονίκης γιορτάζουν ο Θάνος Πετρέλης και η σύζυγός του Σοφία Μοσχοπούλου. Το ζευγάρι που μετράει πολλά χρόνια κοινής ζωής έχει αποκτήσει τρεις κόρες και η μεγαλύτερη, η Αγάπη φέτος έδινε Πανελλήνιες.

Και πέτυχε σε σχολή της επιλογής της με τον τρισευτυχισμένο μπαμπά να δίνει δημόσια τις ευχές στο κοριτσάκι του.

