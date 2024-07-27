Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπήκε στο πανεπιστήμιο η μεγάλη κόρη του Πετρέλη που δεν φαντάζεστε ποιον έχει νονό

Μεγάλες χαρές στην οικογένεια

Θάνος Πετρέλης με οικογένεια

Tην επιτυχία της πρωτότοκης κόρης τους να περάσει στη Νομική Θεσσαλονίκης γιορτάζουν ο Θάνος Πετρέλης και η σύζυγός του Σοφία Μοσχοπούλου. Το ζευγάρι που μετράει πολλά χρόνια κοινής ζωής έχει αποκτήσει τρεις κόρες και η μεγαλύτερη, η Αγάπη φέτος έδινε Πανελλήνιες.

Και πέτυχε σε σχολή της επιλογής της με τον τρισευτυχισμένο μπαμπά να δίνει δημόσια τις ευχές στο κοριτσάκι του.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θάνος Πετρέλης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark