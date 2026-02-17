«Αποκριάτικο Πάρτι»… «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 21.00, γίνονται δύο αποκριάτικα πάρτι... ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ στον ΣΚΑΪ.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη με guest star τον Ιωάννη Απέργη μπλέκουν σε νέες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες.

Από το 1997 του Τάκη και της Σούλας στο 2025 της Βαλέριας και του Σπύρου, οι προετοιμασίες εξελίσσονται σε ένα κρεσέντο γέλιου με άβολες στολές, «δύσκολες» χορογραφίες και τρελούς καβγάδες. Τελικά, η μοίρα (και η ΔΕΗ) έχουν άλλα σχέδια, οδηγώντας τα πάρτι σε απόλυτο... φιάσκο.

Στο... ΤΟΤΕ: Η Σούλα και ο Τάκης περιμένουν τον ξάδερφο της, τον Παύλο, για να τους βοηθήσει στο αποκριάτικο πάρτι. Ο Τάκης όμως, δεν ξέρει αν μπορεί να εμπιστευθεί έναν άνθρωπο που, πέρυσι, πουλούσε πιρούνια.

Στο... ΤΩΡΑ: Ο Σπύρος προβληματίζεται για τα έξοδα με τον πληθωρισμό, ενώ η Βαλέρια έχει καλέσει έναν ειδικό για να φτιάξει το concept πάρτι. Έτσι, θα ανέβουν οι followers και κατά επέκταση τα έσοδά τους.

Δείτε το trailer:

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ», κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#ToteKaiTora

Πηγή: skai.gr

