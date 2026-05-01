Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η τηλεοπτική σειρά του Netflix «Emily in Paris» έχει αναμφισβήτητα εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια ρομαντική κομεντί με φόντο τη γαλλική πρωτεύουσα.

Από την πρώτη της εμφάνιση, έχει καταφέρει να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο case study για το πώς η τηλεοπτική παραγωγή μπορεί να επηρεάσει άμεσα την οικονομία, τον τουρισμό και τη διεθνή εικόνα των πόλεων όπου γυρίζεται.

Όλα ξεκίνησαν από το Παρίσι

Η επιτυχία της σειράς συνδέθηκε εξαρχής με το Παρίσι. Οι δρόμοι, τα καφέ, τα μνημεία και η αισθητική του Παρισιού δεν αποτελούν απλώς σκηνικό, αλλά βασικό στοιχείο της αφήγησης.

Αυτό είχε άμεσο οικονομικό αποτύπωμα:

αύξηση του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού τουρισμού

ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων (καφέ, ξενοδοχεία, fashion brands)

δημιουργία θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων

προβολή της πόλης σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως

Το λεγόμενο “screen tourism” έχει καταγραφεί ήδη σε άλλες παραγωγές, αλλά το «Emily in Paris» ενίσχυσε ιδιαίτερα το trend, προσελκύοντας επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία της σειράς.

Η Ρώμη και η επέκταση του brand

Στους νεότερους κύκλους της σειράς, η παραγωγή επεκτάθηκε και στη Ρώμη μεταφέροντας μέρος της ιστορίας στην ιταλική πρωτεύουσα. Και εκεί, το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο: αύξηση ενδιαφέροντος για τα σημεία γυρισμάτων, ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και οικονομική τόνωση τοπικών συνεργείων και επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα στο κάδρο

Στο τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν ο Gabriel στέλνει μήνυμα/καρτ ποστάλ στην Emily (Lily Collins) και την καλεί να τον συναντήσει στην Ελλάδα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει εκεί στην επόμενη σεζόν. Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού πώς παρακολουθεί τη σειρά για χαλάρωση μαζί με τη σύζυγό του, μια αναφορά που προκάλεσε χιουμοριστική αντίδραση από τη Netflix μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media, φούντωσε αυτό το σενάριο που όπως όλα δείχνουν πώς έγινε πραγματικότητα.

Το θέμα πήρε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς Lily Collins σχολίασε τις σχετικές αναφορές σε τηλεοπτική της εμφάνιση στο “The Tonight Show”, ενισχύοντας το διεθνές buzz γύρω από τη σειρά και τη δημόσια απήχησή της πέρα από το τηλεοπτικό της περιεχόμενο.

Η ομάδα παραγωγής της σειράς «Emily in Paris» έχει ήδη επισκεφθεί το νησί, εντοπίζοντας τις βασικές τοποθεσίες όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα, ενώ στα μέσα Μαΐου αναμένεται να φτάσουν στο νησί και οι πρωταγωνιστές. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον χώρο της παραγωγής, τα γυρίσματα της νέας σεζόν ενδέχεται να ξεκινήσουν εντός του μήνα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη και σε πιθανές νέες τοποθεσίες. Παράλληλα, φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία casting για βοηθητικούς ρόλους.

Παραδείγματα από άλλες χώρες δείχνουν ότι μια επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά μπορεί να μετατρέψει άγνωστες τοποθεσίες σε παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς μέσα σε λίγους μήνες.

Η σειρά «Emily in Paris» με φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη σειρά, αλλά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η pop culture μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για πόλεις και χώρες.

Μέσα από την εικόνα και την αφήγηση, προβάλλει διεθνώς τοπία και αστικά κέντρα, φέρνοντάς τα στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου κοινού. Την ίδια στιγμή, ενισχύει τον τουρισμό στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα, ενώ συμβάλλει και στην ανάπτυξη της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για συνεργασίες με μεγάλα διεθνή studios, ενισχύοντας τη θέση κάθε χώρας στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγών, μια δυναμική που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.