Σε επεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών, αλλά και προστασίας των καταλοίπων, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας πόλης της Ευρωπού, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού, δια της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το πρόγραμμα αφορά σε έργα βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών και των υπηρεσιών του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και στην τοποθέτηση προσωρινού στεγάστρου προστασίας, σε τμήμα της αρχαίας πόλης.

Μέσα από τις συγκεκριμένες επεμβάσεις αναβαθμίζεται η λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου και εν γένει η εμπειρία του επισκέπτη, ενώ συγχρόνως επικουρείται η εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων στην αρχαία Ευρωπό.

Η αρχαία Ευρωπός αποτελούσε σπουδαία πόλη, στον πυρήνα του Μακεδονικού βασιλείου, με διαχρονική ιστορία, όπως μαρτυρά η ανασκαφική έρευνα στην πόλη και στα νεκροταφεία της. Η «Ευρωπαίων Πόλις», όπως συστήνεται, σύμφωνα με επιγραφική μαρτυρία του 2ου αιώνα π.Χ., με τα εντυπωσιακά ευρήματά της, συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για την εξέλιξή της σε σημαντικό πολιτιστικό πόλο και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή, και ευρύτερα την Κεντρική Μακεδονία.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η αναβάθμιση και η ανάδειξη της αρχαίας πόλης της Ευρωπού, τόπο καταγωγής του Σέλευκου Α' του Νικάνωρα, διαδόχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών, αποτελεί στόχο του Υπουργείου Πολιτισμού και της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Η ανάδειξη του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού χώρου, με την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του, ως προορισμός με πολιτιστική και αναπτυξιακή δυναμική, ώστε να ενταχθεί στον πολιτιστικό και αναπτυξιακό χάρτη της Κεντρικής Μακεδονίας, συνάδει με τον στρατηγικό σχεδιασμό μας για τη Μακεδονία. Τη δεκαετία του 2000, με την ολοκλήρωση των κτηριακών υποδομών για την εξυπηρέτηση του κοινού, ο χώρος κατέστη επισκέψιμος.

Ωστόσο, λειτούργησε περιστασιακά. Το 2019 η λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης, αναβαθμίζοντας την πληροφόρηση για τη διαχρονική ιστορία της αρχαίας Ευρωπού, την πόλη και τα νεκροταφεία της, αλλά και για τον ηγέτη της δυναστείας των Σελευκιδών, ενίσχυσε ουσιαστικά την επισκεψιμότητα στον χώρο.

Έκτοτε, στον αναδεδειγμένο αρχαιολογικό χώρο πραγματοποιούνται τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές δράσεις, που συμβάλλουν στην καλύτερη γνωριμία των επισκεπτών, όλων των ηλικιών, με την αρχαία Ευρωπό αλλά και την κατανόηση της ιστορικής της σημασίας.

Τώρα, με τις νέες προγραμματισθείσες επεμβάσεις που εγκρίναμε, στις οποίες προστίθεται η εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης και ασφάλειας του αρχαιολογικού χώρου, ανανεώνουμε και αναβαθμίζουμε τις υποδομές του, οι οποίες καλύπτουν απολύτως τις σύγχρονες ανάγκες του και βελτιώνουν, συνολικά, τη λειτουργία του, μεριμνώντας, παράλληλα, για την προστασία των αρχαιολογικών καταλοίπων του».

Ο επισκέψιμος αρχαιολογικός της χώρος περιλαμβάνει τμήμα του νεκροταφείου, που χρονολογείται στους ρωμαϊκούς και στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, τμήμα του πολεοδομικού ιστού της αρχαίας πόλης, σε λόφο, με οικίες, αποθήκες εργαστήρια, βόρεια του νεκροταφείου, που χρονολογούνται σε δύο τουλάχιστον οικιστικές φάσεις της ύστερης αρχαιότητας (4ος -6ος αιώνας π.Χ.). Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει, επίσης, συστάδα τριών τάφων (ύστερος 4ος - α' μισό 3ου αιώνα π.Χ.), το ταφικό συγκρότημα της Μεσιάς και προϊστορική τούμπα της νεολιθικής εποχής (5η χιλιετία π.Χ.) εντός του σύγχρονου οικισμού της Ευρωπού. Η πόλη διέθετε πυκνό πολεοδομικό δίκτυο με δρόμους και οικίες, ενώ η «βιοτεχνική» ζώνη αναπτύσσονταν δίπλα σε παρακείμενο χείμαρρο. Η παρουσία οργανωμένου υδρευτικού δικτύου με υδραγωγείο βεβαιώνεται με επιγραφή, η οποία αναφέρει ότι το έργο υλοποιήθηκε με χορηγό τον Φίλιππο Αλεξάνδρου (2ος -3ος αιώνας μ.Χ.).

Η κατοίκηση της Ευρωπού ήταν συνεχής από την 5η προχριστιανική χιλιετία π.Χ. μέχρι και τον 6ο αιώνα μ.Χ. Από την Ευρωπό προέρχεται και ο μοναδικός Κούρος που έχει ανασκαφεί στη βόρεια Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

