Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς: «Οι Πετράδες της Λέσβου»

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει παρουσίαση της έκδοσής του «Οι πετράδες της Λέσβου. Κοινωνικά δίκτυα, τεχνικές και τοπική ιστορία (1850-1950)» του δρ Χρήστου Ν. Χατζηλία, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2024 (ώρα 18:30), στο κτήριο του Ιδρύματος, στον Ταύρο.

Για το βιβλίο, που επικεντρώνεται στα δίκτυα των μαστόρων-πετράδων της Λέσβου, στα οικοδομικά τους έργα και στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, θα μιλήσουν ο κ. Ιωάννης Τσιαούσης, καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόεδρος του σωματείου «Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής-Άνθη της Πέτρας», και ο κ. Νεκτάριος Βακάλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ).

Θα παρέμβει ο συγγραφέας του τόμου Χρήστος Χατζηλίας, ο οποίος έκανε πολυετή αρχειακή έρευνα και μελέτη βιβλιογραφικών πηγών, επιτόπια έρευνα σε λιθόχτιστες κατασκευές της Λέσβου καθώς και συνεντεύξεις με παλιούς πετράδες, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με μέλη οικογενειών πετράδων και με το κοινό.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, δρ αρχαιολογίας, προϊσταμένη Υπηρεσίας Εκδόσεων του Ιδρύματος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Επιθυμητή η κράτηση θέσης.



Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εκδόσεων, στα τηλέφωνα 210 3256930 και 210 3256924 (Δευτ.-Παρ. 12:00-16:00).

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος

Τ: 210 3418051| www.piop.gr

