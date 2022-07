Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ Danza ai Chiostri- Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ταξιδεύει στην Ιταλία και παρουσιάζει την επιτυχημένη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ «Human Behaviour», ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες Γιάννη Μανταφούνη, Κωνσταντίνου Ρήγου και Ερμίρας Γκόρο, στο Chiostro grande των Chiostri di San Pietro, τον μεγάλο προαύλιο χώρο του εμβληματικού μοναστηριού του Αγίου Πέτρου στην πόλη Ρέτζο Εμίλια της Ιταλίας, στις 12 Ιουλίου 2022.

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ Danza ai Chiostri, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto και Fondazione I Teatri di Reggio Emilia στο πλαίσιο του προγράμματος «Restate 2022» του Δήμου του Ρέτζο Εμίλια. Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Στο ίδιο φεστιβάλ, στις 15, 16 και 17 Ιουλίου 2022, θα παρουσιαστούν και τρία MicroDances του Μπαλέτου της ΕΛΣ, σύντομες παραστάσεις χορού (διάρκειας από 6 έως 10 λεπτά), σε χορογραφίες Γιάννη Νικολαΐδη, Έλενας Κέκκου και Κωνσταντίνου Ρήγου. Τα MicroDances αποτελούν μέρος του προγράμματος «An Ideal City», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς του χορού -Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto (Ρέτζο Εμίλια), Les Halles de Schaerbeek (Βρυξέλλες) και Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Αθήνα)- και πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Creative Europe, το οποίο στοχεύει στη στήριξη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Human Behaviour

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει το τρίπτυχο σύγχρονου χορού Human Βehaviour στο Chiostro grande των Chiostri di San Pietro, τον μεγάλο προαύλιο χώρο του εμβληματικού μοναστηριού του Αγίου Πέτρου στην πόλη Ρέτζο Εμίλια της Ιταλίας. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη. Οι χορογραφίες μετεωρίζονται μεταξύ κλασικής και σύγχρονης τεχνοτροπίας, δίνοντας την ευκαιρία στους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ να πειραματιστούν σε νέες φόρμες και σε μικρότερη κλίμακα, πάνω σε μουσική των Γιώργου Κουμεντάκη, Δήμητρας Τρυπάνη και Δημήτρη Τερζάκη.

Point of No Return

Στο Point of No Return, o διεθνώς αναγνωρισμένος χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μανταφούνης συνθέτει ένα σύγχρονο χορευτικό έργο με κινησιολογικά στοιχεία βαθιά ριζωμένα στην παράδοση του κλασικού χορού. Στον τόνο της μουσικής του Γιώργου Κουμεντάκη, οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ επικεντρώνουν την ερμηνεία τους στη διαφάνεια και την αυθεντικότητα της κίνησης μέσα από το πρίσμα του κλασικού βηματολογίου. Παρότι το ομαδικό βίωμα των σωμάτων τους αντικατοπτρίζει μια άκρως κλασική χορογραφική προσέγγιση, μπορούμε να διακρίνουμε στους ερμηνευτές ένα προσωπικό στίγμα και μια ιδιαίτερα σύγχρονη αντιμετώπιση της παρουσίας και ερμηνείας της κίνησης, εμφανή στοιχεία που σηματοδοτούν την υπογραφή του χορογράφου σε κάθε του νέο έργο.

Lieder ohne Worte

O διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος βασίζει τη χορογραφία του Lieder ohne Worte σε τρία έργα του καταξιωμένου συνθέτη Δημήτρη Τερζάκη, εμπνευσμένα από την αρχαιοελληνική κληρονομιά και τη νεότερη ελληνική ιστορία. Τα «Τραγούδια χωρίς λόγια» (Lieder ohne Worte), φωνητικό έργο του 1994 που παρουσιάζεται εδώ στην πρόσφατη (2019) εκδοχή του για σόλο βιόλα, είναι μια αποθέωση της μελωδίας στηριγμένη στο μουσικό σύστημα της αρχαιότητας. Το δεύτερο έργο, «Απόηχος της κόλασης Ι» (Der Hölle Nachklang I, 1992) για άλτο σαξόφωνο και πιάνο, αποτελεί τη συναισθηματικά φορτισμένη αντίδραση του συνθέτη στην αφόρητη ανάμνηση της γερμανικής κατοχής κατά την παιδική του ηλικία, την περίοδο 1941-1944, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το λεπταίσθητο «Λόγια του ανέμου» (Sprüche im Wind), έργο του 2009 που αποτελείται από δέκα σύντομα «χαϊκού» για βιολί και πιάνο.

Plan B

Στο Plan B, η Ερμίρα Γκόρο, καλλιτέχνις κίνησης και χοροθεάτρου που βρίσκεται πάντοτε σε αναζήτηση νέων μορφών έρευνας και επικοινωνίας των ιδεών της, σημειώνει για τη χορογραφία του έργου Plan B: «Το Plan B είναι ένας χορογραφικός πειραματισμός πάνω σε αυστηρά δομημένες, ασύμμετρες ηχητικές φόρμες. Οι χορευτές κινούνται στον χώρο σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη ροή από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο και τανάπαλιν. Plan B, γιατί το Plan A δεν κατέστη δυνατό και το Plan C συμβαίνει ήδη».

MicroDances

Τρία MicroDances του Μπαλέτου της ΕΛΣ, σύντομες παραστάσεις χορού (διάρκειας από 6 έως 10 λεπτά), σε χορογραφίες Γιάννη Νικολαΐδη (Ιππότης της ασφάλτου), Έλενας Κέκκου (Ενεργό κίνητρο) και Κωνσταντίνου Ρήγου (Forget me not), θα παρουσιαστούν, επίσης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Danza ai Chiostri. Τα MicroDances, μέρος του προγράμματος An Ideal City, στοχεύον στην έρευνα και εξερεύνηση των δυνατοτήτων του χορού ως δημόσιας τέχνης ριζωμένης στον αστικό ιστό των πόλεων της Αθήνας, του Ρέτζο Εμίλια και των Βρυξελλών, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση συνυπογράφουν οι Τζίτζι Κριστοφορέττι (Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto), Κριστόφ Γκαλάν (Les Halles de Schaerbeek) και Κωνσταντίνος Ρήγος (Μπαλέτο Εθνικής Λυρικής Σκηνής). Τα τρία MicroDances θα παρουσιαστούν σε διαφορετικούς χώρους των Chiostri di San Pietro, δίνοντας την ευκαιρία στον θεατή να τα παρακολουθήσει διαδοχικά όπως θα επισκέπτονταν ένα μουσείο.

