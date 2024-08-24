Πέθανε η Τζούλια Δημακοπούλου εμβληματική μορφή της σύγχρονης ελληνικής τέχνης

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Τζούλια Δημακοπούλου, εμβληματική προσωπικότητα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Ιδρύτρια της ιστορικής γκαλερί "Νέες Μορφές" και του IΣΕΤ, του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προβολή και την ανάδειξη της σύγχρονης τέχνης στη μεταπολεμική Ελλάδα.

Η Τζούλια Δημακοπούλου ίδρυσε την γκαλερί "Νέες Μορφές" στην οδό Βαλαωρίτου, που λειτούργησε από το 1959 έως και το 2009, προωθώντας καταξιωμένους αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες, με εκθέσεις και συνεργασίες με επιμελητές και ιστορικούς τέχνης.

Μαζί με τους βασικούς συντελεστές της γκαλερί, ίδρυσε το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης -του οποίου υπήρξε διευθύντρια-, με σκοπό τη συγκέντρωση αρχειακού υλικού για την καταγραφή της πορείας της ελληνικής τέχνης από το 1945 έως τις μέρες μας. Το iset πέρασε, μέσω δωρεάς, το 2022, στην Εθνική Πινακοθήκη ως φόρος τιμής στην ανάγκη διαφύλαξης και προώθησης της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Τον Δεκέμβριο του 2017 εγκαινιάστηκε στο Ινστιτούτο η εικαστική έκθεση "Μνήμες" με έργα της.

Η Τζούλια Δημακοπούλου πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Art Athina, της πρώτης μεγάλης φουάρ σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα, που έγινε πραγματικότητα χάρη στις προσπάθειές της και του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Αιθουσών Τέχνης, του οποίου υπήρξε πρόεδρος για 18 χρόνια.

"Η παρακαταθήκη της Δημακοπούλου δεν είναι μόνο το έργο που άφησε πίσω της, αλλά και το ήθος και η αφοσίωσή της στην τέχνη, στην εκπαίδευση και στη διασφάλιση ότι το ελληνικό καλλιτεχνικό τοπίο θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να εμπνέει τις επόμενες γενιές", ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Facebook το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

