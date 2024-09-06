Θυρανοίξια της μονή Τσούκας στο Άργος Ορεστικό

«Είμαστε εδώ μαζί σας στις εσχατιές της πατρίδας για να αποδώσουμε στην τοπική κοινωνία ένα σημαντικό μνημείο της περιοχής» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αμέσως μετά την τελετή των θυρανοιξίων της ιστορικής Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Μονή Τσούκας) που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε ορεινή τοποθεσία του Νεστόριου Καστοριάς.

Πρόκειται για μοναστήρι που χρονολογείται από το 1255, για το οποίο οι αυτοκράτορες Παλαιολόγοι του Βυζαντίου είχαν προσφέρει δωρεές για την εικονογράφηση του, αλλά καταστράφηκε στο μεγαλύτερο του μέρος από την πυρπόληση που προκάλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, τον Μάρτιο του 1943.

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία Καστοριάς σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβαν την αναστήλωση σημαντικών τμημάτων του ναού, την ενίσχυση του φέροντα Οργανισμού και άλλων εργασιών απαραίτητων για την βιωσιμότητα του μνημείου.

Η Υπουργός Πολιτισμού απευθυνόμενη στους κατοίκους της περιοχής και στις τοπικές αρχές τον Περιφερειάρχη Γ. Αμανατίδη τον Μητροπολίτη Καστοριάς Καλλίνικο και τον δήμο Νεστορίου υποσχέθηκε ότι «οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου θα συνεχιστούν και στο μέλλον με νέα χρηματοδότηση που θα εξευρεθεί είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης είτε από αλλά περιφέρεια και ευρωπαϊκά προγράμματα». Στην συνέχεια επισκέφθηκε την μονή της Παναγίας Μαυριώτισας στην Καστοριά όπου ενημερώθηκε από την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς Ανδρομάχη Σκρέκα για τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των τοιχογραφιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παρόντες στην επίσκεψη της Υπουργού Λίνας Μενδώνη, η βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου , ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος και εκπρόσωποι των Δήμων Νεστορίου και Καστοριάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

