Δεκάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν σε ακτή του Τέξας (βίντεο)

Δεκάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην ακτή του Κόλπου του Τέξας το Σαββατοκύριακο, καλύπτοντας την ακτογραμμή και οδηγώντας τους τοπικούς αξιωματούχους να αποκλείσουν την ακτή για τους επισκέπτες

WATCH: Thousands of dead fish washed up on a beach in Texas pic.twitter.com/XyFVNsnzth

Το θλιβερό περιστατικό – που σύμφωνα με τους ειδικούς οφείλεται στις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες - έγινε στην Quintana και στην παραλία Bryan.

Τα ψάρια ξεβράστηκαν νεκρά στην ακτή αφού πρώτα έπαθαν ασφυξία μέσα στο νερό καθώς, σύμφωνα με αξιωματούχους, δεν είχαν οξυγόνο στα θερμά νερά που κολυμπούσαν.

Dead fish washed up along miles of Texas’s Gulf Coast on Friday because of low oxygen levels in the water. Some fish are still surfacing. https://t.co/D0qjiQ6IRA