Ανανεωμένη δυναμική αποκτά το αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, καθώς το Βρετανικό Μουσείο φαίνεται πλέον πιο δεκτικό σε μια «πολιτιστική σύμπραξη» με την Αθήνα.

Σε εκδήλωση του Parthenon Project στο Γουέστμινστερ, προσωπικότητες από τη Βρετανία και την Ελλάδα συμμετείχαν σε ανοιχτή συζήτηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, υπό τον συντονισμό της συντάκτριας πολιτισμού του BBC, Κέιτι Ράζαλ.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της ανακοίνωσης ενός φιλόδοξου σχεδίου «επαναπροσδιορισμού» του Βρετανικού Μουσείου, που περιλαμβάνει πλήρη ανακαίνιση και επανασχεδιασμό της δυτικής πτέρυγας, όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εσωτερικές διεργασίες για τον τρόπο παρουσίασης των συλλογών στις μελλοντικές γενιές.

Σχετικά με την προοπτική επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο ηθοποιός και συγγραφέας σερ Στίβεν Φράι υποστήριξε πως η Βρετανία έχει την ευκαιρία να κάνει «κάτι κομψό, κάτι αξιοσέβαστο, κάτι για το οποίο ο κόσμος θα μας θαυμάζει πραγματικά». Όπως τόνισε με νόημα, όλα είναι δυνατά εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση και ανέφερε το παράδειγμα της Αυστραλίας: Το 1990 ψηφίστηκε ένας εξαιρετικά στοχευμένος νόμος, με τίτλο The Australian Constitution (Public Record Copy) Act 1990, που επέτρεψε στο Γραφείο Δημόσιων Αρχείων να παραδώσει στην Αυστραλία αντίγραφο του Συντάγματός της, το οποίο φυλασσόταν στο Λονδίνο. Παρότι υπήρχε νόμος που το απαγόρευε, το μόνο που χρειάστηκε ήταν μερικοί βουλευτές να συνεννοηθούν και να περάσουν ένα νέο νόμο.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην περίπτωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Από την πλευρά του, ο πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής του Brexit λόρδος Ντέιβιντ Φροστ εξέφρασε την άποψη ότι έχει φτάσει η στιγμή η Βρετανία να πάψει να αντιστέκεται στο ενδεχόμενο επιστροφής: «Δεν ξέρω τι κερδίζουμε πλέον λέγοντας "όχι"... Μπλέκουμε σε λεπτομέρειες για το αν πρόκειται για δάνειο, τι λέει ο νόμος, πόσο θα διαρκέσει... Θα έπρεπε να είναι ένα δώρο χωρίς προκαταλήψεις». Ο ίδιος αναγνώρισε πως το ζήτημα παραμένει αμφιλεγόμενο εντός του βρετανικού κοινοβουλίου, όμως «η κοινή γνώμη αλλάζει».

Στο ίδιο πνεύμα, η πρώην σκιώδης υπουργός Πολιτισμού και μέλος της Βουλής των Λόρδων Θάνγκαμ Ντεμπονέρ τόνισε πως «ήρθε η ώρα» της επανένωσης. «Όποιος έχει επισκεφθεί το Μουσείο της Ακρόπολης, όπως είχα την τιμή να κάνω πέρυσι, θα έχει δει αυτούς τους πολύ συγκινητικούς άδειους χώρους που περιμένουν να τους επιστραφούν τα γλυπτά τους», τόνισε.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η οποία συμμετείχε με την ιδιότητα του πολίτη και όχι της συζύγου του Έλληνα πρωθυπουργού, υπογράμμισε πως «πρόκειται για την κατάλληλη στιγμή» καθώς υπάρχει «ένα win-win σενάριο για τις δύο πλευρές».

Όπως πρόσθεσε, είναι συγκινητικό να ακούς Βρετανούς να μιλούν με αυτόν τον τρόπο για τα Γλυπτά. Χαρακτήρισε την επανένωση ως μια «μοναδική, ξεχωριστή περίπτωση», τονίζοντας πως «δεν πρόκειται για επιστροφή αντικειμένων, αλλά για την αποκατάσταση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ακεραιότητας ενός μνημείου».

Ανέφερε επίσης τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας οι οποίες έχουν ως βάση την κυλιόμενη παραχώρηση σημαντικών ελληνικών εκθεμάτων που δεν έχουν φύγει ποτέ από την Ελλάδα.

Στον αντίποδα, ο λόρδος Πάρκινσον εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο «δανεισμού» όχι όμως και στην οριστική επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο νόμος δεν απαγορεύει στο βρετανικό μουσείο να δανείζει αντικείμενα, το κάνει αυτό με περίπου 2000 από τα αντικείμενά του κάθε χρόνο.

Η εκδήλωση του Parthenon Project πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα αυξανόμενης αισιοδοξίας για μια νέα πολιτιστική συμφωνία μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και του Μουσείου Ακρόπολης. Εκτός από την επιστροφή των Γλυπτών, ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας θα μπορούσε να προβλέπει και την έκθεση σπάνιων ελληνικών αρχαιοτήτων στο Λονδίνο, όπως το περίφημο προσωπείο του Αγαμέμνονα, το οποίο ουδέποτε έχει φύγει από την Ελλάδα.

Στο μεταξύ, τα ευρήματα της κοινής γνώμης δείχνουν ότι η βρετανική κοινωνία είναι ώριμη για μια τέτοια εξέλιξη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov, το 64% των Βρετανών υποστηρίζει την επιστροφή των Γλυπτών, εφόσον υπάρξει ανταλλαγή εκθεμάτων από ελληνικά μουσεία. Επιπλέον, το 77% τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης διεθνών πολιτιστικών συνεργασιών μεταξύ μουσείων.

Ο συμπρόεδρος του Parthenon Project και πρώην υπουργός πολιτισμού, λόρδος Εντ Βέιζι, χαρακτήρισε τη νέα εποχή για το Βρετανικό Μουσείο ως «μια σημαντική ευκαιρία για διεθνείς συνεργασίες, προσέλκυση πόρων και εμπλουτισμό των συλλογών». Όπως τόνισε:

«Έχουμε μπροστά μας μια μοναδική δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια ισότιμη συνεργασία με έναν από τους ισχυρότερους Ευρωπαίους συμμάχους μας, ενισχύοντας τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τις νεότερες γενιές και στις δύο χώρες».

«Αυτή η πολιτιστική σύμπραξη», πρόσθεσε, «θα αποτελέσει πρότυπο ήπιας ισχύος και διπλωματίας, με αμοιβαίο όφελος για τη Βρετανία και την Ελλάδα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.