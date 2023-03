The Leaders Live by ImpacTalk.gr: Η Μαρία Ευθυμίου και ο Στέλιος Ράμφος συνομίλησαν για τον άνθρωπο, το παρόν και το μέλλον

Σε συντονισμό του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Μάκη Προβατά, αντάλλαξαν απόψεις και προσωπικά βιώματα και απάντησαν «ζωντανά» σε ερωτήσεις των εκατοντάδων φοιτητών που είχαν κατακλύσει τον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Αρχαίου Ελαιώνα

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε phigitally την Τρίτη 21 Μαρτίου το 2ο The Leaders Live by ImpacTalk.gr στο κατάμεστο Συνεδριακό Κέντρο Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μία ιστορικός και ένας φιλόσοφος συνομίλησαν για τον Άνθρωπο, το Παρόν και το Μέλλον.

Η Μαρία Ευθυμίου, η ιστορικός, συγγραφέας και καθηγήτρια ΕΚΠΑ που τα τελευταία 15 χρόνια ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα παραδίδοντας μαθήματα ελληνικής ιστορίας και κερδίζοντας την αγάπη και την εκτίμηση ενός πολύ διευρυμένου κοινού.

Και ο Στέλιος Ράμφος, ο φιλόσοφος, πανεπιστημιακός και συγγραφέας εκτός άλλων του best seller Η Λογική της Παράνοιας που έχει μελετήσει όσο κανείς άλλος τον νεοελληνικό ψυχισμό.

Σε συντονισμό του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Μάκη Προβατά αντάλλαξαν απόψεις και προσωπικά βιώματα και απάντησαν ζωντανά σε ερωτήσεις των εκατοντάδων φοιτητών που είχαν κατακλύσει το χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Αρχαίου Ελαιώνα με άξονες:

το Χρόνο, το Παρόν και το Μέλλον

την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα ηθική

τις αξίες που οφείλουν να διακρίνουν το σύγχρονο άνθρωπο

την ηγεσία και τα σύμβολα που τη χαρακτηρίζουν

τον ατομικισμό και την ομαδικότητα.

Με ανθρώπινο, άμεσο λόγο αλλά και την αυτογνωσία που τους χαρίζει η μακρόχρονη πορεία τους στο χώρο του Πνεύματος, η Μαρία Ευθυμίου και ο Στέλιος Ράμφος ενέπνευσαν το κοινό που τους παρακολουθούσε μέσω live streaming αλλά και ζωντανά απαντώντας στην ερώτηση «Ποιο το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα από το πρίσμα της ψηφιακής πραγματικότητας;» αλλά και τονίζοντας ιδιαίτερα

τη σημασία της οικογένειας και ιδιαίτερα της ελληνικής οικογένειας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας

τον ρόλο της ατομικής ευθύνης στο πλαίσιο της συλλογικότητας

την έλξη που ασκεί η εικόνα σε αντίθεση με την ανάγκη για αυτογνωσία και αυτοκριτική.

«Πολιτισμός είναι να μην έχεις στη διαπασών τη μουσική, όταν ο άλλος κοιμάται», Μαρία Ευθυμίου.

«Η τεχνολογία είναι πολύτιμο εργαλείο, αλλά δίκοπο, όπως όλα στη ζωή», Στέλιος Ράμφος.

«Αν ποτέ γίνει τεράστια καταστροφή, εκείνοι που θα επιβιώσουν θα είναι οι λιγότερο εξελιγμένοι πολιτισμοί, οι φυλές χωρίς ηλεκτρισμοί. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε ανάπηροι», Μαρία Ευθυμίου.

«Είμαστε αυτάρεσκο είδος. Είμαστε μικροί θεοί αλλά όχι τόσο αυτοκτονικοί και ανόητοι», Μαρία Ευθυμίου.

«Κάθε κινητό ανανεώνεται κάθε χρόνο. Ο Παρθενώνας δε χρειάζεται ανανέωση. Έχουμε να κάνουμε με δύο κόσμους: έναν διαρκείας και έναν που χρήζει ανανέωσης. Όταν το τώρα γίνεται σύμβολο, τότε χανόμαστε», Στέλιος Ράμφος.

«Νιώθουμε ανασφαλείς διότι υπάρχουν δυνάμεις εκτός του ελέγχου μας. Ας έχουμε συνείδηση ότι εμπεριέχουμε το φόβο, ότι είναι τμήμα της ζωής και τον χειριζόμαστε», Μαρία Ευθυμίου.

«Επαναστατικό είναι ό,τι μας βάζει μπροστά στο νόημα των πραγμάτων», Στέλιος Ράμφος.

«Το καίριο είναι η αξιοπρεπής διαβίωση του ανθρώπου, ώστε να νιώσει ασφαλής. Τα υπόλοιπα πλάθονται», Μαρία Ευθυμίου.

«Όταν ένα παιδί μεγαλώνει μέσα στο φρούριο της ελληνικής οικογένειας ως Αϊνστάιν στην απόλυτη μοναδικότητα, διαμορφώνει τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Το ζητούμενο είναι ο νέος να ανοίξει τα φτερά του», Στέλιος Ράμφος.

Το ImpacTalk είναι η Ελληνική ανοιχτή κοινότητα έμπνευσης

Το ImpacTalk είναι ένας ανθρωποκεντρικός οδηγός κατανόησης της τέχνης της ζωής, της εξέλιξης, της επιτυχίας, της ηγεσίας. Στο σύγχρονο περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται και καθημερινά υπερπληροφορεί, το ImpacTalk επικεντρώνεται στην ουσία της γνώσης, με κοινό παρανομαστή τον Ελληνισμό και την Ηγεσία. Τα μέλη της κοινότητας του ImpacTalk συμμετέχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο εξερεύνησης της ανθρώπινης δημιουργίας, σε όλα τα πεδία δράσης και έκφανσής της.

Τα The Leaders Live by ImpacTalk.gr είναι ο νέος μεγάλος θεσμός που φέρνει κοντά και σε ζωντανό διάλογο Ηγέτες από τους χώρους του Επιχειρείν, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Επιστήμης και της Οικονομίας προκειμένου να εμπνεύσουν τη νέα γενιά με τις γνώσεις, τα βιώματα και την εμπειρία ζωής τους. Τα The Leaders Live by ImpacTalk.gr θα διεξάγονται ενώπιον κοινού και θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του ImpacTalk επιβεβαιώνοντας το λόγο δημιουργίας του, τη μετάδοση της μάθησης και της έμπνευσης.

