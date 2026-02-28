Νιλ Σεντάκα: Πέθανε ο θρύλος της ποπ του «Breaking Up Is Hard to Do» στα 86

Ο Νιλ Σεντάκα, ο τραγουδοποιός πίσω από διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Breaking Up Is Hard to Do», «Oh! Carol», «Calendar Girl» και «Bad Blood», καθώς και τραγούδια που γνώρισαν τεράστια επιτυχία από άλλους καλλιτέχνες, όπως τα «Stupid Cupid» και «Love Will Keep Us Together», πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο «Variety» την Παρασκευή, λίγες ώρες αφότου, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες. Η αιτία θανάτου δεν ανακοινώθηκε.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε: «Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από την ξαφνική απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, Νιλ Σεντάκα. Ένας αληθινός θρύλος του ροκ εν ρολ, έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά πάνω απ’ όλα, για όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, ένας απίστευτος άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά».

Γεννημένος το 1939, ο Σεντάκα υπήρξε παιδί-θαύμα στο πιάνο, καθώς σε ηλικία μόλις εννέα ετών κέρδισε υποτροφία στη Juilliard School της Νέας Υόρκης. Όπως είχε πει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Guardian» το 2012, η μουσική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του από τη βρεφική του ηλικία.

Αρχικά, σπούδασε για να ακολουθήσει καριέρα κλασικού πιανίστα, ωστόσο σύντομα στράφηκε στο τραγούδι και στη συγγραφή ποπ μουσικής. Σε ηλικία 13 ετών γνώρισε τον στιχουργό Χάουαρντ Γκρίνφιλντ και μαζί ξεκίνησαν μια συνεργασία που θα διαρκούσε πάνω από μια δεκαετία και θα καθόριζε την πορεία του.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 εξελίχθηκε σε ίνδαλμα των εφήβων, με επιτυχίες όπως τα «Oh! Carol», «Calendar Girl» και «Happy Birthday Sweet Sixteen». Υπήρξε μέρος της θρυλικής σκηνής του Brill Building στη Νέα Υόρκη, που ανέδειξε κορυφαίους δημιουργούς της εποχής.

Μεταξύ 1959 και 1963 πούλησε περισσότερους από 25 εκατομμύρια δίσκους και το 1962 έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για βραβείο Grammy. Η «βρετανική εισβολή» με επικεφαλής τους Beatles ανέκοψε προσωρινά την καριέρα του, ωστόσο αργότερα επέστρεψε δυναμικά, επηρεάζοντας καλλιτέχνες όπως ο Έλτον Τζον.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του έγραψε τραγούδια για πλήθος καλλιτεχνών και συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής. Ο Νιλ Σεντάκα αφήνει πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά και ένα έργο που σημάδεψε την ιστορία της ποπ μουσικής.

