Πρώτες εικόνες και video από την παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη

Το έργο «MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές» στη γενέτειρα του Μανώλη Χιώτη, τη Θεσσαλονίκη, έχει ανέβει στο Θέατρο Μονής Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός). Η αποτελεί ένα μοναδικό «ταξίδι» στη ζωή και το έργο του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη και εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, μέσα από το πρωτότυπο θεατρικό έργο που υπογράφουν η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό και παρουσιάζεται από το ΚΘΒΕ, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη.

Ο Γιάννης Καραμφίλης υποδύεται τον Μανώλη Χιώτη και η Δήμητρα Αντωνακούδη τη Μαίρη Λίντα.

Λίγα λόγια για το έργο

Στο δέκατο πέμπτο θεατρικό τους έργο η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης σκάβουν βαθιά στην ψυχή του μεγαλοφυούς και πρωτοπόρου μουσικού, συνθέτη και περφόρμερ Μανώλη Χιώτη, δημιουργώντας μια πρωτότυπη θεατρική ιστορία βασισμένη στη ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη, η οποία επιχειρεί να επικοινωνήσει απευθείας με την καρδιά του ερωτευμένου, του προδομένου, του παρατημένου ή μελαγχολικού ακροατή, γιατρεύοντάς την από τον πόνο της ανθρώπινης κατάστασης.

Πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, μέσα σε έναν κόσμο μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, ο Μανώλης Χιώτης και τα κοντινά στη ζωή του πρόσωπα, μιλούν σε πρώτο ενικό. Εξομολογούνται. Όχι φήμες. Όχι ψευδείς ιστορίες. Εξομολογούνται τον πυρήνα του ήθους και του σύμπαντος που αποτέλεσε ο σπουδαίος αυτός δημιουργός. Έναν πυρήνα σημαδεμένο από την απώλεια, τον πόνο, τον φθόνο, τη σκληρή δουλειά, αλλά και την επιτυχία, την αναγνώριση, την έμπνευση, τον έρωτα, την τόλμη, την πρωτοπορία, την τιμιότητα και την ανθρωπιά.

Το έργο παρακολουθεί τη ζωή του Μανώλη Χιώτη από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, με σταθμούς-κλειδιά και μεγάλες στιγμές στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και στην προσωπική του ζωή, εκεί όπου, ιδιωτικά, κρίνεται η επαφή του ανθρώπου με το θείο και το αν ο κάθε άνθρωπος πήρε και έδωσε εκείνο το μερίδιο αγάπης για το οποίο ήταν προορισμένος.

Πρόκειται για μια κατάδυση στην ψυχή του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη. Εκεί, όπου ο αληθινός με τον θεατρικό χρόνο περιπλέκονται, οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών ηχούν ισότιμα και τα όνειρα των ανθρώπων δεν γνωρίζουν τελειωμό.

Το έργο κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική. Προλογίζει ο γιός του Μανώλη Χιώτη, Διαμαντής Χιώτης.

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς

Η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης έχουν συνυπογράψει 15 θεατρικά έργα τα οποία αποτελούν καλλιτεχνικά και επιστημονικά προϊόντα μακρόχρονης και ενδελεχούς έρευνας, όπως η τριλογία τους για τη ζωή και το έργο του Αντονέν Αρτώ, η ιστορία της Πειραϊκής-Πατραϊκής και της Φιλικής Εταιρείας, αλλά και οι πρωτότυπες διασκευές για το θέατρο των κλασικών μυθιστορημάτων «Πόλεμος και Ειρήνη» και «Περηφάνια και Προκατάληψη». Τα έργα τους έχουν παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Σόφια, Φιλιππούπολη και Αθήνα, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές από τον διεθνή και ελληνικό τύπο, έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, ιταλικά, βουλγάρικα και έχουν εκδοθεί από την Κάπα Εκδοτική.



Λίγα λόγια για την Ιόλη Ανδρεάδη, σκηνοθέτιδα της παράστασης

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η σκηνοθέτις Ιόλη Ανδρεάδη έχει υπογράψει τη σκηνοθεσία και το κείμενο σε περισσότερες από 40 παραστάσεις σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Ρώμη, Σόφια, Φιλιππούπολη και Αθήνα. Σπούδασε σκηνοθεσία στη Royal Academy of Dramatic Art και μετεκπαιδεύτηκε στο Lincoln Center Theater Director's Lab. Τις παραστάσεις της στη Νέα Υόρκη υποστηρίζει τα τελευταία τρία χρόνια το Κοινωφελές Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, ενώ κατά το παρελθόν τη δουλειά της στο εξωτερικό έχουν υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, τα ιδρύματα Fulbright, Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου και Σταύρος Νιάρχος. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Υποτρόφων του. Έχει συγγράψει βιβλία για την τελετουργία των Αναστεναρίων, την Performance και το Θέατρο και την Εκπαίδευση, τα οποία κυκλοφορούν από την Κάπα Εκδοτική.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Πρωτότυπο θεατρικό έργο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη, Σκηνικά: Δήμητρα Λιάκουρα, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Eπιστημονικός Συνεργάτης: Δημήτρης Μανιάτης, Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα, Βοηθός Σκηνοθέτη: Φωτεινή Τιμοθέου, Βοηθός σκηνογράφου: Νάντια Κασσάρα, Οργάνωση παραγωγής: Μαριλύ Βεντούρη, Φωτογραφίες: Mike Rafail | That long black cloud

*βοηθός σκηνοθέτη στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Βερόνικα Λεβεντοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Δήμητρα Αντωνακούδη (Μαίρη Λίντα), Ελένη Θυμιοπούλου (Ζωή Νάχη, Grace Kelly), Γιάννης Καραμφίλης (Μανώλης Χιώτης), Χρήστος Μαστρογιαννίδης (Μουσικός, Κώστας Χατζηχρήστος), Ηλίας Μπερμπέρης (Ενωμοτάρχης, Τραγουδιστής), Χρίστος Στυλιανού (νέος Μανώλης), Γιώργος Σφυρίδης (Μίκης Θεοδωράκης, Πατέρας Χιώτη), Φωτεινή Τιμοθέου (Μαρία Χιώτη, Μαρία Κάλλας), Μανώλης Φουντούλης (Φονιάς, Βασίλης Τσιτσάνης)

Έκτακτη αντικατάσταση: Λευτέρης Αγγελάκης, Θεοδώρα Λούκας

Μουσικοί:

Παύλος Παφρανίδης (Μουσική Επιμέλεια- Διδασκαλία, Μπουζούκι), Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου (Βιολοντσέλο), Ανδρέας Ζιάκας (Κιθάρα), Βαγγέλης Καλαμάρας (Ντραμς, Κρουστά), Σπύρος Μελισσανίδης (Ακορντεόν)

Πληροφορίες

Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

Πρεμιέρα: Παρασκευή 29 |11|2024, στις 21.00

Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες και 40 λεπτά (χωρίς το διάλειμμα)

Προπώληση εισιτηρίων: MORE.com |Τ. 2117700000 |καταστήματα PUBLIC| καταστήματα NOVA

Πληροφορίες- κρατήσεις στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 17.30 & 20.30



