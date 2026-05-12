Βιρτζίνια Τζιούφρε: Τα απομνημονεύματά της κέρδισαν το κορυφαίο βραβείο βιβλίου

Τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της γυναίκας που κατηγόρησε ανοιχτά τον Τζέφρι Έπστιν και τον πρώην πρίγκιπα Άντριου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι την κακοποίησαν σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικη κέρδισαν το πρώτο βραβείο στα φετινά Βρετανικά Βραβεία Βιβλίου.

Το βιβλίο «Nobody’s Girl», που συνέγραψε η Βιρτζίνια Τζιούφρε με την Έιμι Γουάλας, ανακηρύχθηκε βιβλίο της χρονιάς σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τη Δευτέρα το βράδυ. Το βιβλίο με τα απομνημονεύματα, το οποίο εκδόθηκε έξι μήνες αφότου η Τζιούφρε έδωσε τέλος στη ζωή της, περιέγραφε λεπτομερώς τις συναντήσεις της με τον Τζέφρι Έπστιν και την πρώην φίλη του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η κουνιάδα της Τζιούφρε, Αμάντα Ρόμπερτς, δήλωσε ότι το βιβλίο είναι «μια αληθινή απόδειξη για το τι μπορεί να κάνει η φωνή μιας επιζήσασας όταν τελικά της δόθηκε ο χώρος να ακουστεί», σύμφωνα με το BBC.

«Όχι μόνο ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους, να τη δουν ή να δουν τις επιζήσασες, αλλά μας κάλεσε σε δράση» δήλωσε η Ρόμπερτς κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων σε βιντεοσκοπημένη ομιλία της.

Ο αδελφός της Τζιούφρε, Σκάι Ρόμπερτς, πρόσθεσε ότι η οικογένεια ήταν «αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή που δέχεται αυτό το βραβείο εκ μέρους της Βιρτζίνια». Η Έιμι Γουάλας είπε ότι η συνεργασία με την Τζιούφρε στο βιβλίο ήταν η «μεγαλύτερη τιμή στην καριέρα της».

Το «Nobody's Girl» περιελάμβανε επίσης λεπτομέρειες για τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε για τον Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ, τους οποίους ο ίδιος αρνείται.

Η δημοσίευση των απομνημονευμάτων τον περασμένο Οκτώβριο αύξησε την πίεση στον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και ήταν μέρος μιας αλυσίδας γεγονότων που τελικά οδήγησαν τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου στην αφαίρεση των βασιλικών τίτλων και τιμών του αδελφού του.

Τα απομνημονεύματα κέρδισαν επίσης το βραβείο για αφηγηματικό βιβλίο μη μυθοπλασίας της χρονιάς στην εκδήλωση. Η Άλις Ο'Κιφ, από το περιοδικό The Bookseller που απονέμει τα βραβεία και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, δήλωσε ότι οι κριτές «υποστήριξαν» τα απομνημονεύματα της Τζιούφρε.

«Με αυτό το βραβείο αναγνωρίζουμε το εξαιρετικό θάρρος και την αποφασιστικότητα της εκλιπούσας συγγραφέως, που υποστηρίχθηκαν από την ευαίσθητη καμπάνια του εκδοτικού οίκου Doubleday, #BelieveHer» δήλωσε η Ο'Κιφ.

Πηγή: skai.gr

