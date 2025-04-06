Μόλις τέσσερα χιλιόμετρα βόρεια από την πόλη της Μυτιλήνης, σε ένα λόφο πάνω στον δρόμο προς το χωριό Μόρια, βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ταυτόχρονα άγνωστα αρχαία μνημεία.

Το λατομείο της Μόριας τροφοδοτούσε με γκρίζα μάρμαρα την κατασκευή πολλών μνημείων της αρχαίας Μυτιλήνης, όπως για παράδειγμα, το Αρχαίο Θέατρο της πόλης και το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο.

Το μάρμαρο ήταν γνωστό και ως «Λέσβιος Λίθος» ή στα χρόνια των Ρωμαίων ως «Marmor Lesbium».

Τα μάρμαρα έφταναν και σε πολλές περιοχές της επικράτειας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από την ίδια τη Ρώμη έως και τη Μικρασιατική Πέργαμο. Επίσης, αναφέρεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την κατασκευή αγαλμάτων, όπως της Αφροδίτης του Καπιτωλίου, της Giulia Pia που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Βατικανού και άλλων.

Μνημείο αρχαίας τεχνολογίας - Πώς γινόταν η εξόρυξη

Τα αρχαία λατομεία κατατάσσονται από πλευράς μνημειακής αξίας στον ανώτατο βαθμό. Επιπλέον, στο Αιγαίο, αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Αλλά και αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα αρχαίας τεχνολογίας.

Το αρχαίο λατομείο μαράρου της Μόριας περιλαμβάνει εννέα βασικές εξορυκτικές κοιλότητες και πολλές μικρότερες στην περιφέρεια και καταλαμβάνει έκταση μήκους 200 μέτρων, πλάτους 120 μέτρων και βάθους σε ορισμένα σημεία 30 μέτρων.

Για την εξόρυξη του υλικού, όπως στα περισσότερα αρχαία λατομεία, άνοιγαν πάνω στο πέτρωμα τομές με κλιμακωτή διάταξη. Μάλιστα τα ίχνη των εργαλείων και της τεχνικής λατόμευσης πάνω στα πετρώματα, είναι εμφανή στις επιφάνειες των μαρμάρινων όγκων.

Μέσα σε αυτές τις τομές κατασκεύαζαν σφηνοειδείς τρύπες για την τοποθέτηση ξύλινων σφηνών, με τις οποίες επιτυγχανόταν η απόσπαση παραλληλεπίπεδων ογκόλιθων. Τα ίχνη των εργαλείων στα τοιχώματα των λάκκων σχηματίζουν το μοτίβο της ιχθυάκανθας, ή ψαροκόκαλο, χαρακτηριστικό των λατομείων των ρωμαϊκών χρόνων.

Τα υπόλοιπα της επεξεργασίας των μαρμάρινων όγκων σε όλη την έκταση του μνημείου δείχνουν τη μεγάλη ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος. Ενώ πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των ημίεργων που παραμένουν διάσπαρτα και εντυπωσιάζουν.

Οι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι είναι από τα παλαιότερα πετρώματα και εμφανίζονται σε πολλές περιοχές της Νοτιοανατολικής Λέσβου. Πρόκειται για πετρώματα που σχηματίσθηκαν κατά τη γεωλογική περίοδο του Τριαδικού, πριν από 200-250 εκατομμύρια χρόνια, από ιζήματα που αποτέθηκαν στο περιθώριο του ωκεανού της Τηθύως, του ωκεανού που κάλυπτε την περιοχή της σημερινής Νότιας Ευρώπης και Βόρειας Αφρικής. Στους κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους, στην περιοχή της Μόριας, έχουν διατηρηθεί εντυπωσιακά απολιθώματα ασπόνδυλων (Megalodon)» αναφέρει η κ. Ματαράνγκα.

Χωρίς φύλαξη ο χώρος, έχει γίνει χωματερή

Δυστυχώς εντυπωσιάζει και η αισθητική υποβάθμισή τμημάτων του αρχαίου λατομείου που έχει χαρακτηρισθεί προστατευόμενος αρχαιολογικός χώρος αλλά κάποιοι τον χρησιμοποιούν για την απόρριψη κάθε λογής σκουπιδιών.

Επίσης και άλλα τμήματα του μνημείου που δυστυχώς δεν έχει περιφραχθεί επλήγη από τη σύγχρονη εξορυκτική δραστηριότητα που διακόπηκε πριν μόλις 50-60 χρόνια περίπου, και προκάλεσε φθορές στη μορφή του, ή από την καταστροφή ημίεργων που έγιναν ασβέστης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.