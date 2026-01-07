Μία μεγάλη εκδήλωση - φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο, διοργάνωσε ο ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, παρουσία πλήθους κόσμου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη μετάδοση της σειράς ντοκιμαντέρ «Σαββόπουλος "Long Play"», της μεγάλης παραγωγής με την υπογραφή του ΣΚΑΪ και την ευγενική υποστήριξη της ΔΕΗ, που μεταδίδεται κάθε βράδυ στις 23.00, από την Κυριακή 4 έως και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.

Στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, που πριν από κάποια χρόνια ξαναζωντάνεψε από τη βούληση του ίδιου του Διονύση Σαββόπουλου, συγκεντρώθηκαν οι «Σαββοπουλικοί»: η οικογένεια του μεγάλου δημιουργού, η σύζυγός του Άσπα, ο γιος του Ρωμανός με τη σύζυγό του Αγγέλα και ο εγγονός του Διονύσης, η τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνος Ζούλας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, φίλοι, καλλιτέχνες, συνεργάτες και άνθρωποι που γνώριζαν καλά τον σπουδαίο τραγουδοποιό, συντελεστές της παραγωγού εταιρίας του ντοκιμαντέρ dotmov, εκπρόσωποι του Τύπου, ανώτατα στελέχη της ΔΕΗ και του ΣΚΑΪ, αλλά και άνθρωποι που ο Διονύσης Σαββόπουλος σημάδεψε τη ζωή τους με τα τραγούδια του. Οι παριστάμενοι παρακολούθησαν ένα ειδικό αφιέρωμα - highlights των έξι επεισοδίων, ντυμένο με τις μελωδίες, τους στίχους και τη φωνή του Σαββόπουλου.

Αφηγητής στην εκδήλωση, όπως και στο ντοκιμαντέρ -τελευταία παρακαταθήκη του «Νιόνιου της καρδιάς μας»- ήταν ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας, ο οποίος τόνισε: «Έκλεισα πρόσφατα 32 χρόνια από τότε που έκανα μια πρώτη εκπομπή στην τηλεόραση και σ’ αυτά τα χρόνια δεν έχω ζήσει άλλη εμπειρία δουλειάς στην τηλεόραση σαν αυτή. Σε αυτή τη δουλειά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις πρωτοτυπίες. Η πρώτη είναι ότι για πρώτη φορά, ένας μεγάλος δημιουργός αφηγείται τον εαυτό του, τη ζωή του και το έργο του σε πρώτο πρόσωπο και μας το αφήνει κληρονομιά. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η αφήγηση γίνεται παραμύθι τηλεοπτικό με όρους μη τηλεοπτικούς και το τρίτο είναι ότι δοκιμάζεται ένα format που στην ελληνική τηλεόραση δεν συνηθίζεται, back to back κάθε βράδυ σταθερό ραντεβού για έξι βράδια.»

Η τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου είπε, μεταξύ άλλων: «Είναι μεγάλη η φόρτιση για όλους μας. Είχα διαβάσει κάποτε μια φράση του Μιτεράν που αν την αποδίδω καλά έλεγε "Να χτίσουμε ένα μέλλον με τραγούδια" και νομίζω ο Διονύσης έτσι δούλεψε, αυτόν τον δρόμο θέλησε να ανοίξει και να μας συμπεριλάβει όλους εμάς. Όλο αυτό όμως που άφησε ήταν τόσο επιδραστικό στις ζωές όλων μας, το soundtrack της ζωής μας, αλλά ήταν κάτι πέρα από αυτό, γιατί για όλους έχει κάτι να πει. Όταν βγήκε και είπε τελευταία στην τηλεόραση ότι παρήχθη μια νεολαία με αυθάδεια, έδινε όλο το πρόβλημα μιας εποχής σε μια συζήτηση. Δεν δίστασε ποτέ να πει αυτά που είχε να πει.»

Η Σοφία Δήμτσα, Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, με ένα έργο που συνόδευσε γενιές και αποτύπωσε με μοναδικό τρόπο τις αγωνίες, τις αντιφάσεις και τα όνειρα της ελληνικής κοινωνίας. Η σειρά εκπομπών του ΣΚΑΪ αναδεικνύει όχι μόνο το έργο, αλλά και τη διαδρομή και τη σκέψη ενός δημιουργού που συνεχίζει να συνομιλεί ουσιαστικά με το παρόν. Η ΔΕΗ, με σταθερή παρουσία στον πολιτισμό και την κοινωνία, στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που διαφυλάσσουν και αναδεικνύουν τη συλλογική μνήμη και τον σύγχρονο πολιτισμό της χώρας μας».

Ο εικαστικός Αλέξης Κυριτσόπουλος, αφού ευχαρίστησε τους δύο πολύτιμους -όπως τόνισε- συνεργάτες του, την Ειρήνη Βιανέλλη και τον Νίκο Κέλλη που έδωσαν «ζωή» στα σκίτσα του και πήραν μορφή animation, ανέφερε: «Θέλαμε η εκπομπή, μαζί με τον σκηνοθέτη Ανδρέα Λουκάκο, να έχει μια ατμόσφαιρα «σαββοπουλίστικη. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, μου άρεσε ότι ενώ ο Παύλος Τσίμας έλεγε την πραγματικότητα, το πραγματικό γεγονός, το δημοσιογραφικό, ο Διονύσης επέμενε στο "παραμύθι" του. Αυτό είχε πολύ πλάκα.»

Ο σκηνοθέτης Ανδρέας Λουκάκος ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν να υλοποιηθεί αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ και είπε, μεταξύ άλλων: «Τρελάθηκα όταν μου ζητήθηκε να κάνω αυτό το project, γιατί είμαι από μικρός υποχρεωτικά φαν του Σαββόπουλου. Ο Σαββόπουλος ήξερε πάντα τι ζούμε σε πολύ λεπτές γραμμές, νομίζω ότι το έχει καταφέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και γι’ αυτό είναι μέσα μας, μας βρίσκει σε στιγμές που δεν το περιμένουμε, είτε απογειώνει τα συναισθήματά μας είτε μας βρίσκει με έναν τρόπο που μόνο εκείνος μπορεί να το κάνει. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν όταν δείχναμε τα επεισόδια στον ίδιο τον Σαββόπουλο και μας έλεγε "Μπράβο βρε παιδιά, μπράβο βρε Αλέξη, βάλε και λίγο παραπάνω παραμύθι και κάνε αυτόν να φαίνεται λίγο πιο αστείος…" Μίλαγε για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο. Ήταν μια τρομερή εμπειρία.»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνος Ζούλας, μίλησε από καρδιάς για την επίδραση της μουσικής του στη ζωή του, για τις συναντήσεις του με τον σπουδαίο τραγουδοποιό στον επαγγελματικό του στίβο, αλλά και στο πως προέκυψε και υλοποιήθηκε η ιδέα του ντοκιμαντέρ. «Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μένα να σας πω δυο λόγια. Και επιτρέψτε μου έναν λίγο πιο προσωπικό τόνο, γιατί αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ είναι κάπως σαν την εκπλήρωση ενός παιδικού μου ονείρου. Θα έλεγα, χωρίς να υπερβάλω, ότι είμαι Σαββοπουλικός από κούνια - οι γονείς μου φταίνε και τους το χρωστώ… Όταν ανέλαβα την ευθύνη της ΕΡΤ, ένα από τα πρώτα πράγματα που θεωρούσα αυτονόητο να γίνουν ήταν η ψηφιοποίηση των 18 επεισοδίων του "Ζήτω το Ελληνικό τραγούδι". Και με την καθοριστική βοήθεια της Ελένης Καλέση επανέφερα την ιδέα μιας σειράς ντοκιμαντέρ και εκείνη την ενθάρρυνε με τρόπο που μόνο εκείνη ήξερε… Η τύχη το έφερε αυτό το παιδικό όνειρο να υλοποιηθεί φέτος στον ΣΚΑΪ. Και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Γιάννη Αλαφούζο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Σαββόπουλος, χωρίς ίσως στα πρώτα του βήματα να το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος, μέσα από αυτόν το νέο μουσικό και ποιητικό κόσμο που δημιούργησε, κατόρθωσε να φτιάξει κάτι σαν μυστικό κώδικα μεταξύ των ακροατών του. Όποιος είναι Σαββοπουλικός -και νομίζω εδώ είμαστε οι περισσότεροι- ξέρει πολύ καλά τι εννοώ γιατί απλούστατα το έχει βιώσει αμέτρητες φορές. Πώς; Σε παρέες που κατά καιρούς βρισκόμαστε ακόμη και άγνωστοι μεταξύ μας. Κάποιος, ξαφνικά, σχολιάζοντας τη συζήτηση πετάει έναν στίχο του, και σχεδόν μαγικά αισθάνεσαι ότι είναι σαν να ξέρεις αυτόν τον άγνωστο -να τον συμπαθείς ή και να τον αγαπάς πριν καν τον γνωρίσεις- γιατί απλούστατα σας συνδέει ήδη πριν γνωριστείτε αυτός ο κοινός και ανομολόγητος κώδικας. Εκ μέρους του ΣΚΑΪ θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου όσους συμμετείχαν αλλά και όσους δούλεψαν με την ψυχή τους για το Long Play που έμελλε να είναι η τελευταία του παρακαταθήκη, ένα πραγματικό δώρο για εμάς και τα παιδιά μας. Ας βουλιάξει λοιπόν η οθόνη να σαλέψει το πλήθος.»

Ο Νίκος Τριβουλίδης, Διευθυντής Πόρων & Ανάπτυξης Μουσείου Μπενάκη: «Όπως και στο Μπενάκη, στον Σαββόπουλο δεν υπάρχει ιεραρχία ανάμεσα στο "παλιό" και το "νέο", στο "εγχώριο" και το "ξένο". Κοινός πυρήνας ανάμεσα στους δύο είναι η άρνηση μιας φοβικής ή αυτάρεσκης ελληνικότητας. Ο Σαββόπουλος δεν μου έδωσε απαντήσεις - μου έδωσε γλώσσα. Και όταν αποκτάς γλώσσα, αποκτάς τρόπο να σταθείς στον κόσμο. Αν ο Χατζιδάκις με έμαθε να ακούω, ο Σαββόπουλος με έμαθε να μιλάω. Η παρακολούθηση του πρώτου επεισοδίου, την πρώτη φορά, μου πήρε από πάνω μου ένα μεγάλο κομμάτι της στεναχώριας της απώλειας του.»

Η εκπομπή ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ "LONG PLAY" είναι μια παραγωγή με την υπογραφή του ΣΚΑΪ και έχει υλοποιηθεί με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας, στηρίζει πρωτοβουλίες που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη ιστορία του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.