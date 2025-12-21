Με έκθεση αφιερωμένη στην Elsa Schiaparelli αρχίζει η νέα χρονιά στο Μουσείο V&A στο Λονδίνο

Με έκθεση αφιερωμένη στην Έλσα Σκιαπαρέλι (Elsa Schiaparelli) σε μία από τις πιο συναρπαστικές σχεδιάστριες υψηλής ραπτικής, που συνδύασε τη μόδα με την τέχνη αρχίζει η νέα χρονιά στο Μουσείο Victoria and Albert (V&A) στο Λονδίνο.

Η έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» δείχνει πώς ανύψωσε την υψηλή ραπτική σε κάτι θεατρικό τη δεκαετία του 1930 με δημιουργίες όπως τα διάσημα φορέματα Αστακός, Δάκρυα και Σκελετός και σειρά καπέλων εμπνευσμένων από τη συνεργασία με τον ζωγράφο Σαλβαντόρ Νταλί.

Μπουκάλια αρωμάτων που μοιάζουν με αντικείμενα τέχνης, πρωτότυπα σχέδια από το ατελιέ της Έλσα Σκιαπαρέλι και δημιουργίες από τα αρχεία του οίκου παρουσιάζονται στην έκθεση που παρακολουθεί την πρωτοποριακή αρχή του και την εξέλιξή του υπό τον νυν διευθυντή δημιουργικού Daniel Roseberry, σύγχρονα βραδινά φορέματα του οποίου φορέθηκαν από τις Κάιλι Τζένερ και Μπέλα Χαντίντ.

Σε επιμέλεια των Σονέτ Στάνφιλ, Λίντια Κάστον και Ρόζαλντι ΜακΚέβερ η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 200 εκθέματα, ρούχα, αξεσουάρ, φωτογραφίες, κοσμήματα, έπιπλα και πίνακες ζωγραφικής. Σχέδια κοστουμιών θα αναδείξουν επίσης την επιρροή της Σκιαπαρέλι στον κινηματογράφο και το θέατρο. Τα ρούχα της εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 30 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «Every Day's a Holiday» και «Moulin Rouge».

Η Έλσα Σκιαπαρέλι (1890 – 1973) ήταν μια από τις πιο σημαντικές σχεδιάστριες μόδας του 20ου αιώνα, γνωστή για τα ανατρεπτικά, μερικές φορές απροκάλυπτα σουρεαλιστικά σχέδιά της εμπνευσμένα από τη στενή συνεργασία της με τον Σαλβαδόρ Νταλί, καθώς και από την επιρροή καλλιτεχνών όπως οι Πάμπλο Πικάσο, Ζαν Κοκτώ και Μαν Ρέι. Ήταν η πρώτη σχεδιάστρια που χρησιμοποίησε βάτες και animal print και εφευρέτρια του εντυπωσιακού ροζ.

Ο Τρίστραμ Χαντ, διευθυντής του Μουσείου εξηγεί: «Η έκθεση θα τιμήσει μία από τις πιο ευρηματικές και τολμηρές σχεδιάστριες στην ιστορία της μόδας. Το Μουσείο V&A διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες συλλογές μόδας στον κόσμο, καθώς και την κορυφαία συλλογή ενδυμάτων Schiaparelli στη Βρετανία. Η συνεργασία του Schiaparelli με καλλιτέχνες και με τον κόσμο της performance καθιστά τον οίκο και την ιδρύτριά του ιδανικό θέμα για μια εντυπωσιακή έκθεση στο Μουσείο» προσθέτει.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 28 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως την 1η Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.