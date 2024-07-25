Όταν το Εθνικό Μουσείο της Ιρλανδίας, παρέλαβε δύο κεφαλές από τσεκούρια ηλικίας 4.000 ετών, προσεκτικά τυλιγμένες σε αφρολέξ μέσα σε ένα κουτί από κουάκερ, από μια ανώνυμη πηγή, απηύθυνε έκκληση για περισσότερες πληροφορίες. Τα αντικείμενα είναι «εξέχουσας σημασίας και εντυπωσιακά», δήλωσε το μουσείο, αλλά οι ειδικοί έπρεπε να μάθουν περισσότερα για το που ακριβώς βρέθηκαν.

Τώρα έχουν την απάντησή τους, σύμφωνα με την TheGuardian: ένας αγρότης από την Κομητεία Ουέστμιθ αποκαλύφθηκε ως ο μυστηριώδης αποστολέας, υποστηρίζοντας ότι έκανε αυτήν την «τρελή» ανακάλυψη χρησιμοποιώντας ανιχνευτή μετάλλου στο αγρόκτημά του.

Ο Thomas Dunne ανέφερε ότι βρήκε τα αντικείμενα κατά τύχη στο φρέσκο χορτάρι στο Banagher, τέλη Ιουνίου. «Μία μέρα, έκοβα φρέσκο χορτάρι για να το κάνω τροφή για τα μοσχάρια και έπεσε ένα κομμάτι μετάλλου από το κοπτικό», είπε στους Irish Times.

«Μετά ξεκινήσαμε να το ψάχνουμε γιατί φοβηθήκαμε ότι θα κολλήσει στη θεριστική μηχανή και θα τη σπάσει. Έτσι, βρήκα κάποιον με ανιχνευτή μετάλλου για να το ψάξουμε και με αυτόν τον τρόπο τα βρήκαμε. Ήταν κάτω από μερικά δέντρα οξιάς. Πρέπει να υπήρχαν αρχαία οχυρά στην τριγύρω περιοχή»

Είναι παράνομο στην Ιρλανδία να ψάχνεις αρχαιολογικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας ανιχνευτή μετάλλου εκτός αν έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια. Μπορεί να επιβληθεί ποινή από τρεις μήνες φυλάκιση μέχρι πρόστιμο €63,486. Βέβαια, δεν θα επιβληθεί κάποια ποινή στον Dunne.

Όταν το μουσείο έλαβε ανώνυμα τις κεφαλές από τα τσεκούρια, απηύθυνε έκκληση ζητώντας περισσότερες πληροφορίες, λέγοντας ότι είναι «κρίσιμο να γνωρίζουμε την ακριβή τοποθεσία όπου βρέθηκαν» γιατί μπορεί να είχαν «τελετουργική χρήση ή μεταφυσική». Οποιαδήποτε πληροφορία, ανέφερε, «θα αντιμετωπιζόταν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συμπλήρωση πληροφοριών σχετικά με την ανακάλυψη του αντικειμένου».

Τα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ιρλανδία χωρίς γνωστό ιδιοκτήτη γίνονται ιδιοκτησία του κράτους και, ως μέρος της κληρονομιάς της χώρας, διατηρούνται σε εθνικά ή πιστοποιημένα μουσεία για τις επόμενες γενιές.

