Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: 19ος αιώνας. Η ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή – Μέρος Δ’

Στην σειρά του ντοκιμαντέρ, «Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: 19ος αιώνας. Η ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή», που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στον 19ο αιώνα.

Πώς διαμορφώθηκαν οι πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα; Πώς οι τεχνολογικές καινοτομίες επηρέασαν τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις; Πώς θεμελιώθηκε το διπλωματικό σύστημα μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους και πώς λειτούργησε έως τις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου; Ποια ήταν τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων και πώς αναπτύχθηκαν οι μεταξύ τους ανταγωνισμοί;

Οι καθηγητές Θάνος Βερέμης και Αντώνης Κλάψης συζητούν με τον Άρη Πορτοσάλτε για τη γηραιά ήπειρο στα χρόνια της πρώτης και δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης που εισήγαγαν την ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή.

Στην εκπομπή της Κυριακής 21 Ιουλίου η συζήτηση ξεκίνησε με την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ιταλίας και πιο συγκεκριμένα με το Νότιο Τιρόλο αλλά και το Στρασβούργο. Οι ομιλητές της εκπομπής, οι καθηγητές κ. Κλάψης και κ. Βερέμης μαζί με το Άρη Πορτοσάλτε, ανέλυσαν το πώς οι 2 περιοχές, το Νότιο Τιρόλο και το Στρασβούργο, εξελίχθηκαν σε 2 σημαντικά οικονομικές περιοχές με πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πως οδηγούμαστε σε αυτή την οικονομική ανάπτυξη όταν εξομαλύνονται οι όποιες εθνικιστικές συγκρούσεις.

Πιο αναλυτικά ανέφεραν, ότι η Βόρεια Ιταλία ήταν μια περιοχή της Ευρώπης με τοπική και τουριστική βιομηχανία με κεντρικούς δρόμους που ενώνουν την Αδριατική με την κεντρική Ευρώπη, ήταν διαμετακομιστικό εμπορικό κέντρο και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις περιοχές συμβιώνουν ειρηνικά και αναπτύσσονται οικονομικά.

Επιπλέον το Στρασβούργο επελέγη να είναι η έδρα των υπηρεσιών της ενωμένης Ευρώπης και ο κ. Βερέμης με το κ. Κλάψη και τον Άρη Πορτοσάλτε εστίασαν στην ιδέα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης η οποία όπως εφαρμόστηκε από την δεκαετία του ’50 και μετά, βασίστηκε σε ένα τρίπτυχο:

• Την οικονομική ευημερία

• Την Δημοκρατία

• Την ειρήνη

Αυτοί οι θεσμοί έπρεπε να συνυπάρξουν για να μπορέσει το δένδρο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να αναπτυχθεί, γιατί είναι τρεις κρίκοι που ο ένας μπαίνει μέσα στον άλλον και αλληλοσυμπληρώνονται.

Τέλος, οι ομιλητές της εκπομπής ανέλυσαν ότι μέσα από την οικονομική συνεργασία ξεκίνησε το όχημα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης να προχωράει καθώς οι πρώτες κοινότητες ήταν οικονομικού χαρακτήρα και πέρασαν πολλές δεκαετίες για να φτάσουμε στο σημερινό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μην χάσετε στην επόμενη εκπομπή τη νέα σειρά εκπομπών του ιστορικού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ «Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η αφύπνιση των Ελλήνων» του ΣΚΑΪ 100.3, την Κυριακή 28 Ιουλίου στις 9 το πρωί.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.