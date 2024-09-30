Η μουσική του Μιχάλη Παούρη, του μουσικού που ενσωμάτωσε το μπουζούκι στην κλασική μουσική και τη jazz και έχει κατακτήσει σειρά διεθνών βραβείων για τις οργανικές εκτελέσεις και τις συνθέσεις του, αποκτά επιστημονική αναγνώριση, με τη σύνθεσή του «Diaphonies» να γίνεται αντικείμενο διεθνούς έρευνας.

Πρόκειται για τον διεθνούς φήμης Έλληνα μουσικό και συνθέτη Μιχάλη Παούρη ο οποίος συνεχίζει να κατακτά νέες κορυφές, όχι μόνο στο χώρο της μουσικής αλλά και στον επιστημονικό τομέα, δεδομένου ότι μία νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με επικεφαλής τον καθηγητή Δημήτρη Νικολόπουλο, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Mathematics, αναδεικνύει τη σύνθεση του Παούρη «Diaphonies» ως ένα έργο μοναδικής πολυπλοκότητας.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι στη μουσική του Παούρη υπάρχουν πολύ έντονες «φρακταλικές» δομές, κάτι που σημαίνει ότι η μουσική του περιέχει μοτίβα που επαναλαμβάνονται με τρόπους που μόνο η επιστημονική ανάλυση μπορεί να ανιχνεύσει. Τα φράκταλ της μουσικής του Μιχάλη Παούρη υποδεικνύουν μη γραμμική συμπεριφορά, η οποία χαρακτηρίζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και προσφάτως έχει συσχετιστεί και με την ευεργετική επίδραση της μουσικής επ' αυτού. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει την πολυπλοκότητα και την καινοτομία της μουσικής του, καθιστώντας τον Παούρη έναν από τους λίγους συνθέτες παγκοσμίως που η μουσική τους έχει μελετηθεί τόσο σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει αυτό που οι θαυμαστές του γνωρίζουν εδώ και καιρό. Ότι δηλαδή, η μουσική του μουσικού Μιχάλη Παούρη, δεν είναι απλά αποτέλεσμα τεχνικής δεξιοτεχνίας, αλλά και μιας βαθύτερης, σύνθετης δημιουργικής διαδικασίας.

Μετά από αυτό το βήμα, ο Μιχάλης Παούρης θα είναι ο πρώτος εν ζωή συνθέτης που η μουσική του τέθηκε προς έρευνα και μπαίνει το όνομά του δίπλα στους συνθέτες που η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ασχολήθηκε με σκοπό να αναλύσει και να κατανοήσει τον μουσικό τρόπο αποτύπωσης ιδεών. Παράλληλα, το μπουζούκι μπαίνει στο ύψιστο επιστημονικό επίπεδο για πρώτη φορά στην ιστορία της μουσικής και της επιστήμης. Ένα σπουδαίο επίτευγμα και ίσως η απόλυτη αναγνώριση για έναν σολίστα - συνθέτη. Η ανάλυση της σύνθεσής του «Diaphonies» («Διαφωνίες») ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση της μουσικής ως τέχνη και επιστήμη, καθιστώντας τον Παούρη πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρώτος, όπως έχει καταγραφεί διεθνώς, ενέταξε το ελληνικό μπουζούκι στη Jazz και είναι ο μουσικός, οι συνθέσεις του οποίου στην κλασική μουσική και στη Jazz χαρακτηρίζονται από γνώστες και άλλους συνθέτες ως οι πιο καινοτόμες ιδέες στα 100 χρόνια ιστορίας του οργάνου. Ο Μίκης Θεοδωράκης του είχε πει πως του θυμίζει τον Χιώτη, χαρακτηρίζοντας τον παράλληλα ως φαινόμενο, όταν ο αξέχαστος μουσικοσυνθέτης τον είχε ακούσει σε νεαρή ηλικία. Ο παγκόσμια γνωστός βιρτουόζος της κιθάρας Al Di Meola είπε για τον Μιχάλη Παούρη: «Είναι ο πιο γρήγορος παίκτης μπουζουκιού στον πλανήτη γη. Έχει απίστευτα μουσικά ένστικτα. Πρόκειται για μία ταπεινή ιδιοφυΐα». Ο Διονύσης Σαββόπουλος είπε πως με το που αρχίζει να παίζει μένεις με το στόμα ανοιχτό: «…παίζει τόσο γρήγορα, τα δάχτυλα του είναι υπερηχητικά. Κυνηγάει έναν εαυτό που συνεχώς προπορεύεται». Ο Χρήστος Νικολόπουλος, τόσο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης και όμως έχει πει ότι «δεν τον φτάσαμε ούτε στο μικρό του το νυχάκι. Τα επιτεύγματα που κατάφερε ο Μιχάλης δεν τα κατάφερε κανένας, ούτε οι παλιοί ούτε εμείς οι νεότεροι».

Με 46 μουσικά άλμπουμ τα οποία είναι όλα δωρεάν στο διαδίκτυο, ο Μιχάλης Παούρης, όπως ο ίδιος αναφέρει, θέλει να μοιράζεται τη μουσική του με τον κόσμο, με τα νέα παιδιά και τους μαθητές των μουσικών σχολείων, ενώ του έχει απονεμηθεί αρκετές φορές το 1ο Διεθνές Βραβείο Κλασικής Μουσικής.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο έκανε λόγο για μία καινοτομία επιστημονική κι ερευνητική «από Έλληνες επιστήμονες οι οποίες θέλησαν να αποκωδικοποιήσουν τι συμβαίνει με τον τρόπο που συνθέτω και παίζω. Όλο αυτό το αντιλαμβάνομαι ως έναν όμορφο αγώνα, ώστε να φτάσει η δύναμη της μουσικής, η αλήθεια της σύνθεσης και η ισορροπία που μπορεί να υπάρχει μεταξύ τέχνης και επιστήμης, εκεί που πρέπει». Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Παούρης, αυτή την περίοδο συνεργάζεται με ομάδα καλλιτεχνών από το εξωτερικό, διεθνούς φήμης, με στόχο να δημιουργήσει ένα μουσικό έργο, έναν δίσκο για τα Βραβεία Grammy.

Πληροφορίες για το μουσικό έργο, τη διεθνή πορεία και παρουσία στον κόσμο των ιδιαίτερων μουσικών, υπάρχουν στη διεύθυνση https://michaelpaouris.gr/

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.