Η «μυστική» Πράγα του Νταν Μπράουν

Το νέο μυθιστόρημα του Νταν Μπράουν μας μεταφέρει στην Πράγα. Έχουν πουληθεί ήδη χιλιάδες αντίτυπα. Αναμένεται σημαντική αύξηση τουρισμού στην πρωτεύουσα της Τσεχίας.Εδώ και δεκαετίες, η Πράγα προσελκύει επισκέπτες από όλον τον κόσμο χάρη στη μαγευτική της αρχιτεκτονική και τη λογοτεχνική της αύρα. Οι λάτρεις του Φραντς Κάφκα, του γνωστού Γερμανόφωνου συγγραφέα που γεννήθηκε εκεί συρρέουν για να επισκεφθούν το σπίτι του, το μουσείο και τα μέρη που ενέπνευσαν τα πολύ γνωστά του έργα. Τώρα, η τσεχική πρωτεύουσα αποκτά ένα νέο λογοτεχνικό σύμβολο: τον Νταν Μπράουν.



Ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας των «Κώδικας Ντα Βίντσι» και «Inferno» επέλεξε την Πράγα ως σκηνικό του νέου του μυθιστορήματος «The Secret of Secrets» που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο σε 50 γλώσσες και έχει ήδη κατακτήσει τις λίστες των best-sellers παγκοσμίως.

Πηγή: Deutsche Welle

Στα ελληνικά το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 27/11 από τις εκδόσεις Ψυχογιός με τίτλο «Το Μυστικό των Μυστικών».Πωλήσεις-ρεκόρ στη ΤσεχίαΣτην Τσεχία, το βιβλίο πούλησε μέχρι τώρα πάνω από 120.000 αντίτυπα μέσα σε μία εβδομάδα, αριθμός-ρεκόρ για τα τοπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα κάτι αντίστοιχο είχε να συμβεί από τότε που κυκλοφόρησαν τα βιβλία του Harry Potter. Όπως εξηγεί η κριτικός λογοτεχνίας Γιάννα Ποντσκάλσκα: «Οι Τσέχοι αγαπούν τον τρόπο με τον οποίο ο Brown παίζει με τα μυστήρια, τους γρίφους και την επιστήμη».Ο ίδιος ο συγγραφέας επισκέφθηκε την Πράγα για την παγκόσμια παρουσίαση του βιβλίου, όπου τιμήθηκε με το Κλειδί της Πόλης από τον δήμαρχο Μπόχουσλαβ Σβόμποντα. «Η Πράγα είναι ένα μέρος που μοιάζει βγαλμένο από φαντασία, κοιτάς από τη γέφυρα του Καρόλου προς το κάστρο και νομίζεις πως ονειρεύεσαι», δήλωσε ο Μπράουν.Η Πράγα στο επίκεντρο της λογοτεχνικής έμπνευσηςΣτο νέο του μυθιστόρημα, η Πράγα αποτελεί βασικό στοιχείο των νέων περιπετειών του καθηγητή Ρόμπερτ Λάνγκτον. Από τα εμβληματικά σημεία της πόλης, όπως η Γέφυρα του Καρόλου και το Κάστρο της Πράγας, έως λιγότερο γνωστές τοποθεσίες, όπως η βίλα Πέτσεκ και το υπόγειο καταφύγιο Φολιμάνκα, ο Νταν Μπράουν πλέκει μια συναρπαστική ιστορία που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη, τα μυστήρια του ανθρώπινου νου και αρχαίους κώδικες.Οι τουριστικές αρχές της Πράγας έσπευσαν να αξιοποιήσουν τον ενθουσιασμό, εγκαινιάζοντας ειδικές θεματικές ξεναγήσεις με τίτλο: «στα βήματα του Νταν Μπράουν», που οδηγούν τους επισκέπτες στα σημεία όπου διαδραματίζεται η ιστορία. Η ανταπόκριση, σύμφωνα με την Κλάρα Γιαντέροβα από τον Οργανισμό Τουρισμού Πράγας είναι εντυπωσιακή: «Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, οι περιηγήσεις είναι ήδη πλήρως κλεισμένες για εβδομάδες».Η συνέχεια στο NetflixΤο 2027 αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου, γεγονός που, όπως προβλέπουν οι ειδικοί, θα φέρει ένα δεύτερο, ακόμη μεγαλύτερο κύμα τουρισμού στη μαγευτική πόλη της Πράγας.Από τον Κάφκα μέχρι τον Μπράουν, η Πράγα αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι παραμένει μια πόλη που εμπνέει ιστορίες μυστήριου και παγκόσμιο ενδιαφέρον.Επιμέλεια: Ιωσηφίνα Τσαγκαλίδου

