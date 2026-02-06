Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο Μπίσμαρκ και η γερμανική ενοποίηση τον 19ο αιώνα

Πώς γεννιέται η ιδέα της γερμανικής ενότητας τον 19ο αιώνα; Πώς τα εθνικά κινήματα, οι τρικολόρ σημαίες και η εθνική συνείδηση οδηγούν από τα πολλά κρατίδια σε ένα ενιαίο κράτος;
Ποιος ήταν ο Ότο φον Μπίσμαρκ και πώς η ενοποίηση της Γερμανίας άλλαξε την Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο προς τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο;
Η ιστορία της γερμανικής ενοποίησης στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε με τον Περικλή Βαλλιάνο - Ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
