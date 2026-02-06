Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο Μπίσμαρκ και η γερμανική ενοποίηση τον 19ο αιώνα

Στη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3

skairadio dei

Πώς γεννιέται η ιδέα της γερμανικής ενότητας τον 19ο αιώνα; Πώς τα εθνικά κινήματα, οι τρικολόρ σημαίες και η εθνική συνείδηση οδηγούν από τα πολλά κρατίδια σε ένα ενιαίο κράτος;

Ποιος ήταν ο Ότο φον Μπίσμαρκ και πώς η ενοποίηση της Γερμανίας άλλαξε την Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο προς τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο;

Η ιστορία της γερμανικής ενοποίησης στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε με τον Περικλή Βαλλιάνο - Ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark