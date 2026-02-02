Η «Δευτέρα Παρουσία» του Μιχαήλ Άγγελου αποκαθίσταται στην Καπέλα Σιξτίνα

Εκτεταμένες εργασίες για την αποκατάσταση του αριστουργήματος του Μιχαήλ Άγγελου «Η Δευτέρα Παρουσία» έχουν ξεκινήσει στην Καπέλα Σιξτίνα, ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια, ανακοίνωσαν σήμερα τα Μουσεία του Βατικανού.

For the next 3 months, Michelangelo's The Last Judgment in the Sistine Chapel will be covered by scaffolding for a deep clean. Its last cleaning & restoration was in 1994 (which took about 4 years) Biggest culprits: heat, humidity, dust & bacteria from visitors. (📷Vatican Media) pic.twitter.com/W2HLgmqXsb — Catholic News Service Rome (@CatholicNewsSvc) February 2, 2026

Σκαλωσιές τοποθετούνται μπροστά στο εμβληματικό έργο – που χρειάστηκε μια πενταετία για να ολοκληρωθεί (1536-1541) από τον ιταλό ζωγράφο της Αναγέννησης – το οποίο απεικονίζει την Ημέρα της Κρίσεως της ανθρωπότητας. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες.

Ειδικοί καθαρίζουν τακτικά τις τοιχογραφίες του παρεκκλησίου τη νύχτα, αλλά η «Δευτέρα Παρουσία» απαιτεί εξαιρετικά προσεγμένες εργασίες, διευκρινίζει το Βατικανό.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής συντηρητής Πάολο Βιολίνι εξήγησε ότι οι εργασίες αποσκοπούν κυρίως στην αφαίρεση σωματιδίων ρύπων που, με την πάροδο των ετών, έχουν αλλοιώσει τα χρώματα και την ευκρίνεια του έργου. Ως εκ τούτου, «θα αποκατασταθεί πλήρως η εκφραστική πολυπλοκότητα του έργου», διαβεβαίωσε.

Η Καπέλα Σιξτίνα θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

