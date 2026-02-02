Ως τοιχογραφία της χρονιάς για το 2025 αναδείχθηκε μία τοιχογραφία (γκράφιτι) με τη μορφή της θρυλικής Μαρίας Κάλλας, στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για μία σχεδόν ολόσωμη «ζωντανή» τοιχογραφία, έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου, στην οδό Αριστομένους.

Το έργο αναδείχθηκε ως η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities, ένα διεθνές μέσο που σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύει περισσότερες από 83.000 τοιχογραφίες σε 1.918 πόλεις, ενώ τοποθετεί και τις δημιουργίες στον χάρτη, ώστε όσοι το επιθυμούν να τις βρίσκουν ευκολότερα.

«Για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, που θα αξίζει να αγαπάμε»

«Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού. Ευχαριστώ το Street Art Cities για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ένα μεγάλο, ζεστό ευχαριστώ σε όλους όσους ψήφισαν, μοιράστηκαν, μίλησαν για το έργο μου. Αυτή η διάκριση είναι συλλογική», αναφέρει ο Κλεομένης Κωστόπουλος από την Πάτρα.

Κι η ανάρτησή του καταλήγει: «Συνεχίζω με την ίδια τόλμη, πίστη και όραμα για έναν δημόσιο χώρο που θα μας αφορά όλους. Για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που θα αξίζει να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε. Ψηλά το κεφάλι!»



Πηγή: skai.gr

