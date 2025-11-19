Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Το Παναθηναϊκό Στάδιο και οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες

Η Αθήνα του 1896 ζει τις δέκα ημέρες που θα τη βάλουν στον παγκόσμιο χάρτη.

Το Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται το θέατρο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι τελετές, οι γυμναστικές επιδείξεις, τα αγωνίσματα της δύναμης, ο νέος μαραθώνιος εμπνευσμένος από τον Φειδιππίδη και ο θρίαμβος του Σπύρου Λούη συνθέτουν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της νεότερης Ελλάδας.

Στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ο ιστορικός Λευτέρης Καντζίνος και ο Νίκος Γιαννόπουλος, ιστορικός και εκπαιδευτικός, μας μεταφέρουν μέσα στο ίδιο το Στάδιο:

Πώς λειτουργούσε, ποια αγωνίσματα μπορούσε πραγματικά να φιλοξενήσει, γιατί ο μαραθώνιος έγινε σύμβολο, και πώς η Αθήνα κατάφερε, με τα περιορισμένα μέσα της εποχής, να κερδίσει το βλέμμα της Ευρώπης.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.