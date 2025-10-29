Λίγοι γνωρίζουν ότι στη Θεσσαλονίκη, στη, παραλιακή Λ. Νίκης, εκεί όπου σήμερα στεγάζεται το Garcon Brasserie, πρωτοεμφανίστηκε το 1933 η Σοφία Βέμπο, στο τότε κέντρο διασκέδασης «Αστόρια Β'», ανοίγοντας έναν δρόμο που θα την έφερνε να γίνει η φωνή της Ελλάδας στον πόλεμο του '40.

Εκεί, στη γωνία με την Αγίας Σοφίας, θα τοποθετηθεί μία μαρμάρινη επιγραφή που θα αναφέρει «Από εδώ ξεκίνησε την πορεία της στο τραγούδι η "Τραγουδίστρια της Νίκης" Σοφία Βέμπο το 1933», ώστε οι περατσικοί να μάθουν την ιστορία και την κληρονομιά του νεοκλασσικού αυτού κτιρίου.

Τα αποκαλυπτήρια έκανε χθες, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίουο υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον εσωτερικό χώρο του Garcon.

Ο κ. Γκιουλέκας μίλησε στους παρευρισκόμενους για το πώς βρέθηκε η Βέμπο στη Θεσσαλονίκη και πώς ξεκίνησε να ασχολείται με το τραγούδι, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες για εκείνη και τον θεατρικό συγγραφέα και σύζυγό της, Μίμη Τραϊφόρο.

Η ενδυμασία της Σοφίας Βέμπο - παλτό, φόρεμα και μια καρφίτσα - παρατίθενται στο κοινό στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης τιμητικής πλάκας στη μνήμη της ως «Τραγουδίστρια της Νίκης»

Η ιστορία πίσω από τη φωνή της Νίκης

Όπως αφηγήθηκε ο Κώστας Γκιουλέκας, η Σοφία Βέμπο ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 1933, με πλοίο από τον Βόλο, για να βρει εργασία και να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της. Εκεί, στην κουπαστή, τραγουδούσε για το κέφι της, γρατζουνώντας την κιθάρα της. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν ο καλλιτεχνικός ιμπρεσάριος Κώστας Τσίμπας, ο οποίος τη ρώτησε αν θα ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Εκείνη, θεωρώντας το φλερτ, πέταξε την κάρτα του στη θάλασσα.

Μερικές ημέρες αργότερα, η μοίρα τους έφερε ξανά αντιμέτωπους σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Συνοδευόμενη τότε από τον αδερφό της, η Βέμπο δέχτηκε να τον ακούσει. Το δελεαστικό μεροκάματο και η ανάγκη για επιβίωση την έπεισαν να ξεπεράσει τους κοινωνικούς ενδοιασμούς της εποχής. Έτσι, εμφανίστηκε στο Αστόρια Β', όπου εντυπωσίασε αμέσως το κοινό και ξεκίνησε η πορεία που θα τη μετέτρεπε σε «φωνή ενός έθνους».

Ο Τσίμπας σύντομα την προώθησε στην Αθήνα και στη δισκογραφική Columbia, όπου ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο και σχεδόν αμέσως έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα.

Δίσκος της Σοφίας Βέμπο που εικονίζει στο εξώφυλλο το πορτραίτο της, εκτίθεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης τιμητικής πλάκας

Το τραγούδι που έγινε θρύλος

Το 1940, όταν ξεσπά ο ελληνοϊταλικός πόλεμος, η Σοφία Βέμπο είναι ήδη καταξιωμένη τραγουδίστρια. Στο θέατρο «Μοντιάλ» γνωρίζει καλύτερα τον Μίμη Τραϊφόρο, με τον οποίο είχαν αμοιβαία …αντιπάθεια. Όταν του ζητά να της γράψει ένα πολεμικό τραγούδι βασισμένο στη μελωδία του προπολεμικού ερωτικού της κομματιού «Ζεχρά» του Μιχάλη Σογιούλ, ο Τραϊφόρος δημιουργεί την ίδια κιόλας ημέρα το «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά», το τραγούδι που θα συνδεθεί για πάντα με την εθνική επέτειο.

Σε κορνίζα το χειρόγραφο των στίχων του τραγουδιού «Παιδιά της Ελλάδος Παιδιά», όπως γράφτηκε από τον Μίμη Τραϊφόρο και παραδόθηκε στη Σοφία Βέμπο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης τιμητικής πλάκας

Η Βέμπο, αν και συγκινήθηκε διαβάζοντας τους στίχους, διαφώνησε με το σημείο που έγραφε ο Τραϊφόρος «αν δεν 'ρθειτε νικητές, μη γυρίσετε ποτές». «Του είπε "αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό, δεν μπορώ να το πω" κι εκείνος υποσχέθηκε να το μαλακώσει αντικαθιστώντας το με το "με της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε παιδιά"», σημείωσε ο υφυπουργός.

Από το ίδιο χαρτί ερμήνευσε το τραγούδι για πρώτη φορά το ίδιο βράδυ, επιστρέφοντας στη σκηνή παρότι η παράσταση είχε τελειώσει, ενώ στο πιάνο βρισκόταν ο ίδιος ο Σογιούλ. Όταν ένας από τους ακρωτηριασμένους τραυματίες του πολέμου τής είπε πως όταν την ακούει δεν νιώθει πόνους, η Βέμπο ξέσπασε σε κλάματα και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τότε, ο Σογιούλ έπαιξε τον εθνικό ύμνο και όλο το θέατρο σηκώθηκε όρθιο και έψαλλε.

Το κτίριο Τυρολόη - γνωστό και ως Μέγαρο Δημητριάδη - στη γωνία Αγίας Σοφίας και λεωφόρου Νίκης στη Θεσσαλονίκη

Με την κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς, η Σοφία Βέμπο συνελήφθη γιατί τραγουδούσε σατιρικά και υβριστικά για το ιταλικό έθνος τραγούδια.

Της αφαιρέθηκε η άδεια εργασίας και της απαγορεύθηκαν οι δημόσιες εμφανίσεις. «Κάποιο βράδυ γυρνώντας στο σπίτι της, σε μια γωνιά ήταν ο καλλιτεχνικός ιμπρεσάριος που την ανακάλυψε και τη χτύπησε λέγοντάς της "για να μάθεις να ρεζιλεύεις τον Μουσολίνι". Αυτός ήτανε τελικά συνεργάτης των Γερμανών», είπε ο κ. Γκιουλέκας συγκλονίζοντας το κοινό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.